На продолжающемся в Германии чемпионате Европы по футболу в шестой игровой день стартовал второй тур группового этапа.

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич забил гол в ворота албанцев в свой 33-й день рождения / Фото championat.com

Открыли его матчем на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге выступающие в группе «В» сборные Хорватии и Албании. В первом туре хорваты разгромно проиграли испанцам (0:3), а албанцы уступили итальянцам (1:2). Это была первая игра стран на уровне национальных сборных.

Счет в этом матче был открыт на 11-й минуте, когда после атаки албанцев по правому краю Ясир Асани сделал подачу в штрафную площадь, а набежавший полузащитник чешской «Спарты» и сборной Албании Казим Лачи головой в прыжке с линии вратарской площадки слегка подправил мяч в правый нижний угол ворот.

Хорваты сравняли счет только на 74-й минуте, когда после атаки справа Матео Ковачич у границ штрафной площади отдал мяч налево Анте Будимиру, а тот перевел его еще левее в штрафную площадь Андрею Крамаричу, и отмечавший в этот день свой 33-й день рождения нападающий немецкого «Хоффенхайма» пробил из-под защитника в ближний угол ворот, поймав вратаря албанцев Томаса Стракошу на противоходе.

А через две минуты после прохода по левому краю Будимир от лицевой линии сделал пас в центр штрафной площади полузащитнику Луке Сучичу, чей удар на линии вратарской площадки отбил в падении капитан албанской сборной Берат Джимсити, но мяч попал в ногу вышедшего на замену бежавшего в сторону ворот полузащитника немецкого клуба «Дармштадт 98» и сборной Албании Клауса Гясули и влетел в сетку - четвертый автогол на этом ЕВРО.

Но Гясуля сумел реабилитироваться на пятой добавленной минуте, пробив в касание в левый угол ворот сборной Хорватии из района 11-метровой отметки после передачи слева от линии штрафной площади Мирлинда Даку. Итог - 2:2.

А на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте прошел матч в группе «А» между сборными Германии и Венгрии. В первом туре немцы разгромно переиграли шотландцев (5:1), а венгры уступили швейцарцам (1:3). Ровно треть из 36-ти ранее проведенных матчей между этими сборными завершилась вничью, а в оставшихся немецкие футболисты одержали на две победы больше венгров - 13, забив при этом и больше мячей - 73:65.

Забив по одному голу в каждом тайме в ворота команды Венгрии, сборная Германии одержала победу и на домашнем чемпионате Европы.

Автор голевой передачи защитник сборной Германии Максимилиан Миттельштедт / Фото championat.com

В середине первого тайма после ошибки венгерского защитника Вилли Орбана капитан немцев Илкай Гюндоган протолкнул мяч полузащитнику «Баварии» Джамалу Мусиале, который с подступов к вратарской площадки пробил по воротам с рикошетом от венгерского защитника Аттилы Фиолы и стал первым футболистом, забившим на этом чемпионате второй гол. А в середине второго тайма отличился и сам капитан сборной Германии, после паса слева своего защитника Максимилиана Миттельштедта пробив в касание из центра штрафной площади в правый угол ворот - 2:0. И сборная Германии, таким образом, досрочно обеспечила себе место в плей-офф ЕВРО-2024.

Еще один матч группы «А» проходил на стадионе «Райн-Энерги» в Кельне, где встречались сборные Шотландии, пропустившей на старте пять мячей в официальном матче впервые с ноября 2003 года, и Швейцарии. Для этих сборных это был десятый очный поединок, и, хотя шотландцы имели преимущество по количеству побед в предыдущих матчах - четыре против двух у швейцарцев при трех ничьих, разница мячей была нулевая - 14:14.

Осталось она такой и после матча в Кельне. Вначале несчастливой стала для швейцарцев 13-я минута, когда после контратаки сборной Шотландии ее полузащитник Каллум Макгрегор, получив мяч слева в штрафной, отдал его к линии в центр под удар Скотту Мактоминею, который с ходу пробил по воротам. Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер готов был поймать мяч, но стоявший перед ним защитник английского клуба «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Швейцарии Фабиан Шер решил выбить мяч ногой, но пробил под перекладину в правый от голкипера угол ворот и оформил уже пятый автогол в чемпионате.

Гол Джердана Шакири принес ничью в матче с командой Шотландии и сохранил шансы сборной Швейцарии на выход в плей-офф / Фото championat.com

А еще через 13 минут после грубой ошибки защитника сборной Шотландии Энтони Ралстона, сделавшего передачу с фланга назад в центр, на которую, опередив двух защитников соперника, первым успел полузащитник американского клуба «Чикаго Файр» и сборной Швейцарии Джердан Шакири и пробил с ходу с подступов к штрафной площади точно в левый верхний угол ворот без шансов для вратаря шотландцев Ангуса Ганна - 1:1.

Сегодня, 20 июня, состоится седьмой игровой день чемпионата Европы, который начнет матч команд из группы «С» Словении и Сербии (18:00), продолжит поединок участников этой же группы сборных Дании и Англии (21:00), а завершит встреча в группе «В» между командами Испании и Италии (00:00).