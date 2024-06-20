Неожиданным разгромом обернулся матч за выход в финал Кубка Казахстана
20 июня 2024, 09:25 | Спорт
"Атырау" и "Тобол" сыграли в 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
©ФК "Атырау"
Матч в Атырау завершился разгромом костанайцев (4:0), которые являются действующими обладателями трофея.
На 18-й минуте "нефтяники" усилиями белоруса Николая Сигневича забили первый гол. В первом тайме хозяева поля еще раз огорчили костанайцев: на 40-й минуте гол на свой счет записал словацкий легионер Якоб Новак.
На 53-й минуте Сигневич оформил дубль, а окончательный результат был установлен Ринатом Дужматовым на 99-й минуте.
Напомним, в первом матче "Тобол" минимально обыграл "Атырау" на своем поле со счетом 1:0.
В другом полуфинале в Семее встречаются "Елимай" и "Актобе". В первой игре красно-белые победили со счетом 2:0
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