В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы, по результатам которой своего первого соперника в турнире узнал костанайский «Тобол», сообщает Sports.kz.

В первом раунде «Тобол», который при жеребьевке был сеяным, сыграет со словацким «Ружомбероком». Первый матч пройдет 11 июля в Словакии, ответный — 18 июля в Казахстане.

Напомним, «Тобол» попал в еврокубки благодаря победе в Кубке Казахстана в прошлом году: в финале костанайский клуб победил «Ордабасы» — 1:0. Что касается «Ордабасы», то по итогам КПЛ-2023 он стал чемпионом Казахстана и представит страну в Лиге Чемпионов. Также в еврокубках выступят еще две отечественные команды: «Астана» стартует в Лиге Европы со второго отборочного раунда, а «Актобе» в Лиге Конференций — с первого.