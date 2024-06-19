После того, как счет в финальных сериях чемпионата Казахстана по футзалу и за первое, и за третье места стал равным (1:1), они продолжились в Семее и в Атырау.

Защитник «Аята» и национальной сборной РК Абдирасул Абдуманапулы / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Рудненский «Аят», ведущий борьбу за бронзовые медали чемпионата, первые два матча заключительной стадии плей-офф провел на своем паркете, где поделил очки с «Атырау», одержав победу в первой встрече со счетом 7:3 и уступив во второй - 6:8.

В первом поединке в Атырау, прошедшем на паркете физкультурно-оздоровительного комплекса «Атырау», счет уже на первой минуте открыл защитник «Аята» и национальной сборной Казахстана Абдирасул Абдуманапулы, ударом по центру с 12-ти метров поразивший правый нижний угол ворот. Но уже через две минуты хозяева восстановили равновесие усилиями Эдимара, отличившегося после розыгрыша углового удара на правом фланге, оправив мяч с лету в левый верхний угол ворот. А на 13-й минуте сразу три игрока атаковали капитана рудничан Азата Валиуллина на своей половине площадки, отобрали у него мяч и организовали быстрый выпад по левому краю, после которого Рамазан Бисембайулы пробил из-за пределов штрафной площади в дальний нижний угол ворот, и «Атырау» повел в счете.

Рудничанам удалось сравнять счет на 31-й минуте, когда Жеже, получив передачу от своего капитана с левого края, неотразимо пробил из центра метров с 12-ти в левый нижний угол ворот. Равный счет продержался до 38-й минуты, на которой Жеже от центральной линии сделал передачу вперед Лукасу, а тот от лицевой линии с границы штрафной площади сделал пас низом на противоположный край, откуда Антон Рындин пробил низом в противоход вратарю хозяев Ерасылу Шарапиденову в дальний угол ворот, выведя рудничан вперед. Счет в матче больше не изменился, «Атырау» потерпел поражение - 2:3, а «Аят» повел в серии - 2:1.

Легионер «Аята» Жеже и капитан рудничан Азат Валуиуллин / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Весь первый тайм второго поединка и больше половины второго прошли в очень упорной борьбе, но без забитых голов. А на 32-й минуте счет открыли хозяева, автором гола стал Бисембайулы. Затем с интервалом в минуту в ворот «Аята» влетели еще два мяча, авторами которых стали Део, перехвативший мяч слева от ворот гостей и переигравший вратаря рудничан Дмитрия Болдырева, и Габриель, пробивший по воротам с восьми метров с разворота из центра. А точку в матче поставил Шарапиденов, поразивший пустые ворота «Аята» ударом из своей штрафной площади, когда рудничане играли с пятью полевыми игроками. Таким образом «Атырау» взял реванш со счетом 4:0, а счет в серии стал равным - 2:2, и судьба бронзовых медалей решится в пятом матче этого противостояния, который пройдет в Рудном 21 июня.

А вот финальная серия за золотые медали завершилась после четырех матчей. После того как действующий чемпион - «Кайрат» уступил на своем поле «Семею» в серии пенальти (2:2 - основное время, 2:4 - пенальти), а затем взял убедительный реванш со счетом 6:2, противостояние за «золото» продолжилось в Семее.

Клуб-дебютант «Семей» стал чемпионом Казахстана / Фото instagram.com/fcsemey

На паркете спорткомплекса «Абай Арена» хозяева вышли вперед уже на 2-й минуте, но больше забитых голов в первом тайме не было. Уже на первой минуте второго тайма «Кайрат» отыгрался, а на 5-й минуте гости повели в счете. Но «Семею» потребовалось 10 секунд, чтобы сравнять счет, который продержался до конца основного времени матча. А за четыре секунды до окончания первых дополнительных минут «Семей» вышел вперед - 3:2 и, выстояв во второй дополнительной пятиминутке, вновь повел в финальной серии - 2:1.

К середине первого тайма второго матча в Семее команды обменялись голами со стандартов. На 12-й минуте «Семей» повел в счете - 2:1, а меньше чем через минуту счет стал 3:1. Но «Кайрат» вначале сократил отставание, а за 30 секунд до перерыва сравнял счет - 3:3.

Второй тайм прошел без голов, и третий овертайм в этом противостоянии победителя тоже не выявил, а оба забитых в нем гола состоялись за три минуты до его окончания - 1:1. Ну а в серии пенальти «Семей» был точнее - 4:3, и «Кайрат» впервые за 20 лет остался без золотых медалей чемпионата Казахстана.