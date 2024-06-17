В Германии на проходящем там чемпионате Европы по футболу в третий игровой день были сыграны три матчи первого тура в группах «С» и «D».

Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен - автор рекорда чемпионатов Европы по стопроцентным передачам / Фото championat.com

Первыми встречались в этот день участники группы «D» сборные Польши и Нидерландов, чей поединок проходил на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Нидерландцы выиграли девять из 19 ранее проведенных встреч между этими сборными, поляки одержали три победы и еще семь встреч команды завершили вничью. В пользу нидерландских футболистов и разница голов - 28:19.

Отыгравшись первую четверть часа в обороне, польские футболисты сумели открыть счет. На 16-й минуте при розыгрыше углового удара на левом фланге после подачи капитана сборной Польши Петра Зелиньски выступающий на правах аренды за турецкий «Антальяспор» нападающий французского «Ланса» Адам Букса головой в прыжке с линии вратарской площадки из центра переправил мяч в дальний угол ворот.

Но на исходе получаса игры защитник сборной Нидерландов Натан Аке совершил перехват на половине поля соперника, отдал мяч Коди Гакпо, и нападающий «Ливерпуля», улучшив позицию, пробил с дуги штрафной площади, и мяч рикошетом от ноги защитника залетел в сетку ворот - 1:1. А вышедший на замену вместо Гакпо на 81-й минуте нападающий английского клуба «Бернли» Ваут Вегорст, выступающий на правах аренды за немецкий «Хоффенхайм», воспользовался передачей с левого края того же Аке и своим первым касанием по мячу пробил из центра штрафной площади в левый угол ворот, принеся волевую победу сборной Нидерландов - 2:1. А голкипер нидерландской сборной Барт Вербрюгген, занявший место в воротах в 21 год и 303 дня, стал самым молодым голкипером, что вышел в стартовом составе на чемпионате Европы за 60 лет.

Продолжил программу дня матч в группе «С» на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте между соперниками сборной Казахстана по отборочному групповому турниру командами Словении и Дании. В шести ранее проведенных матчах датчане побеждали пять раз, завершив одну встречу вничью с разницей голов 14:3 в свою пользу.

Перенесший на прошлом чемпионате Европы остановку сердца Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча Словения - Дания / Фото championat.com

Сборная Дании, являющаяся действующим бронзовым призером чемпионата Европы, открыла счет в матче на ЕВРО-2024. А сделал это на 17-й минуте после введения мяча из-за правой боковой линии и паса пяткой в штрафной площади Йонаса Винда полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен, грудью скинувшим себе мяч перед вратарской площадкой и вторым касанием пробившим в левый нижний угол ворот. Это тот самый Эриксен, который перенес на прошлом чемпионате Европы в матче со сборной Финляндии остановку сердца. Позже ему была сделана операция по установке кардиостимулятора, из-за чего датчанину, выступавшему на тот момент за миланский «Интер», было запрещено играть в Италии, и с лета 2022 года он выступает за «МЮ». И спустя 1100 дней после остановки сердца датчанин забил гол на чемпионате Европы.

На 77-й минуте после подачи с правого угла поля полузащитника сборной Словении Адама Черина мяч отскочил за линию штрафной площади к Эрику Янже. Защитник польского «Гурника» пробил в касание по воротам, и мяч рикошетом от «пятой точки» полузащитника сборной Дании Мортена Юльманна влетел в дальний правый угол ворот. И первая сенсация от не принимавшей участия на чемпионатах Европы с 2000 года сборной Словении - 1:1.

В этом мачте защитник сборной Дании Андреас Кристенсен отдал 89 передач со стопроцентной точностью, что является рекордом чемпионатов Европы. Ну а лучшим игроком матча был признан Эриксен.

Еще один матч группы «С» между сборной Сербии и финалистом предыдущего чемпионата Европы командой Англии прошел на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Ранее команды встречались лишь раз в товарищеском матче в 2003 году, в котором англичане одержали победу - 2:1.

Защитник сборной Сербии Филип Младенович против защитника сборной Англии Джона Стоунза / Фото championat.com

Считающаяся главным фаворитом чемпионата Европы сборная Англии одержала победу с минимальным счетом над сербскими футболистами, для которых несчастливой стала 13-й минута встречи. Нападающий вице-чемпионов Букайо Сака сделал заброс с правого края от границ штрафной площади почти от лицевой линии, а полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» Джуд Беллингем в борьбе с защитником головой с линии вратарской площадки переправил мяч в сетку ворот.

В этом матче игроки обеих сборных смогли нанести за всю игру лишь 11 ударов в сторону ворот друг друга, что стало антирекордом чемпионатов Европы, начиная с 1980 года.

Сегодня, 17 июня, в четвертый игровой день поведут первые матчи представляющие группу «E» сборные Румынии и Украины (19:00) и сборные Бельгии и Словакии (21:00), а также команды группы «D» Франции и Австрии (00:00).