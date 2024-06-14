Чемпионат РК прошел 11-13 июня в спорткомплексе олимпийской подготовки. Костанайскую область представили 14 легкоатлетов, один из которых соревновался в техническом виде.

Золото турнира завоевала многократная чемпионка страны, мастер спорта международного класса Татьяна НЕРОЗНАК. Костанайская бегунья ежегодно принимает участие в ЧРК, является бессменным лидером на дистанции в 10 км среди женщин.

Татьяна Нерознак бежит 10 000 м на ЧРК в Алматы / Фото Алексея ГУБАНОВА

- Каждый раз, выходя на дистанцию в 10 000 м, а на стадионе это 25 кругов, я точно знаю, что меня ждет нечто неизведанное, - поделилась с "НГ" Татьяна, - это могут быть новые эмоции, новые ощущения, либо осознание тех или иных вопросов. Это вдохновляет, поверьте!

По словам спортсменки, бег на стадионе и по шоссе сильно разнится, и прежде всего в психологическом аспекте.

- У стадиона есть огромный плюс – это ограниченное пространство, - отмечает она. – Ты словно в клетке, картинка вокруг не меняется, из круга в круг все повторяется… есть только ты и дорожка. И в таких стрессовых обстоятельствах ты преодолеваешь самого себя, в мыслях уже нет каких-либо пределов. И вот тогда приходит понимание, что ты можешь двигаться дальше, что есть что-то впереди, где ты никогда не был. Разве это не здорово?

Фото из личного архива спортсменки

За всей этой романтикой стоят многочасовые тренировки и десятки-десятки километров.

- Успех Нерознак – это 1% таланта и 99% труда, - считает тренер спортсменки Токуш ИБРАЕВ.

Успешным выступлением на чемпионате РК может похвастаться еще один воспитанник Ибраева. 18-летний Даур ДОСПУЛОВ впервые принял участие в соревнованиях такого ранга. Он не вошел в число призеров и победителей, но выполнил -й1 спортивный разряд, этот результат сулит молодому атлету хорошие перспективы в легкой атлетике.

18-летний Даур Доспулов на дистанции 800 м впервые выполнил 1 спортивный разряд / Фото из личного архива спортсмена

- Даур отличается трудолюбием, не каждому это качество дано, - прокомментировала Татьяна Нерознак, одна из наставников молодого спортсмена. - А еще у него есть природный талант. Мы рады его результату - он занял 5 место на дистанции 800 м среди опытных бегунов. Его спортивный путь только начинается.

- Не хватило опыта. В первый день я бежал 1500 м. Признаюсь, не доволен, мне не удалось выполнить установку тренера. Но уже на следующий день настрой был более серьезным. И получилось! - рассказал Даур Доспулов. - Конечно же, это результат был невозможен без моего тренера Токуша Тлеубаевича. Хочу поблагодарить нашу команду из профессиональной школы бега «Neroznak team». Поддержка очень важна не только когда побеждаешь, но и в моменты, когда что-то не получается. Такая атмосфера и царит у нас в команде, где все друг другу помогают.