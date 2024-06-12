Национальная сборная Казахстана провела второй подряд товарищеский матч, сыграв на нейтральном поле со сборной Азербайджана.

С мячом капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген / Фото instagram.com/kff_team

Встреча проходила в венгерском городе Сомбатхей, где на поле стадиона «Халадаш» исполнявший обязанности главного тренера сборной Руслан БАЛТИЕВ выпустил в стартовом составе голкипера Александр Заруцкого («Астана»), защитников Яна Вороговского («Астана»), Нуралы Алипа («Зенит», Россия), Алибека Касыма («Актобе»), Александра Марочкина и Марата Быстрова (оба - «Астана»), полузащитников Адилета Садыбекова («Кайрат»), Асхата Таагыбергена («Ордабасы») и Рамазана Оразова («Актобе»), а также нападающих Максима Самородова («Актобе») и Абата Аймбетова («Адана Демирспор», Турция).

Казахстанские футболисты в первой же атаке заработали угловой удар на левом фланге. И его розыгрыш привел ко второму стандарту. Со второй попытки Тагыберген выполнил подачу на ближний край штрафной площади на Алипа, который головой перевел мяч во вратарскую площадку, а Вороговский головой отправил его в левый угол ворот.

В ответ сборная Азербайджана организовала два опасных момента у ворот соперника, и на 5-й минуте мяч после удара нападающего загребского «Динамо» Махира Эмрели из пределов штрафной площади попал в перекладину. Через три минуты удар нападающего турецкого клуба «Коджаэлиспор» Рамиля Шейдаева из пределов штрафной площади заблокировал Быстров, а мяч после повторного удара игрока агдамского «Карабаха» Торала Байрамова уже из-за штрафной под перекладину отбил Заруцкий.

На 13-й минуте Марочкин выбил в подкате мяч из ног врывавшегося в штрафную площадь Эмрели. А через четыре минуты атака казахстанских футболистов завершилась ударом Тагыбергена со средней дистанции, но мяч пролетел рядом с правой стойкой ворот. Еще через пару минут Оразов после прохода по правому краю сделал передачу в штрафную площадь на Аймбетова, но того опередил вратарь турецкого клуба «Адана Демирспор» Шахруддин Магомедалиев и поймал мяч.

Автор первого гола в ворота сборной Азербайджана Ян Вороговский / Фото instagram.com/kff_team

К середине тайма игра немного успокоилась, а на 26-й минуте азербайджанцы попытались организовать выход по центру Эмрели, но Касым выбил мяч в подкате еще на подступах к штрафной площади. А через две минуты казахстанские футболисты перехватили мяч в центре поля и начали быструю контратаку. Аймбетов перед штрафной площадью отдал пас вперед и налево Самородову, а тот с ходу пробил в левый нижний угол ворот и удвоил преимущество сборной Казахстана.

На 37-й минуте Аймбетов, получив мяч от Самородова на правом краю штрафной площади, мощно пробил в ближний угол, но Магомедалиев отбил мяч кулаками. В ответной атаке азербайджанцы заработали угловой удар на левом фланге, но Заруцкий кулаком выбил мяч после подачи на ближнюю штангу, а затем поймал его в левом от себя углу ворот при попытке поразить ворота ударом головой одного из игроков соперника.

На 42-й минуте сборная Азербайджана впервые разыграла угловой удар, а уже с игры Эмрели, получив мяч в центре штрафной площади после передачи слева, пробил по воротам. Заруцкий среагировал на удар, но мяч рикошетом от Касыма все же влетел в сетку ворот в правый от вратаря угол. И на перерыв сборная Казахстана ушла, ведя в счете с минимальной разницей - 1:2.

Во втором тайме Заруцкого в воротах сменил Данил Устименко («Кайрат»), Быстрова заменил Михаил Габышев («Елимай»), а вместо Садыбекова вышел Исламбек Куат («Астана»). И уже через четыре минуты после возобновления игры «отличился» Куат, при выполнении подката сзади нарушив правила против получившего мяч в центре штрафной площади Эмрели. За это нарушение судья из Венгрии Бенце Чонка назначил пенальти, а реализовавший его полузащитник «Нефтчи» и капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов сравнял счет - 2:2.

Сразу после розыгрыша мяча казахстанцы могли выйти вперед. После паса Самородова слева в центр штрафной площади открывшийся там Оразов опередил Магомедалиева и пробил в касание по воротам, но мяч пролетел над перекладиной.

Капитан «Тобола» Роман Асранкулов вышел на замену во втором тайме / Фото instagram.com/kff_team

На 58-й минуте вместо Аймбетова вышел автор единственного гола в ворота сборной Армении Бауыржан Исламхан («Ордабасы»), а на 64-й минуте автора первого гола в ворота сборной Азербайджана сменил капитан «Тобола» Роман Асранкулов.

На 69-й минуте после атаки сборной Азербайджана Шейдаев прорвался по левому краю в штрафную площадь и пробил в правый нижний угол, но Устименко в падении отбил мяч. А еще через четыре минуты проводивший лучше второй тайм соперник сборной Казахстана заработал штрафной удар метрах в 35-ти от ворот немного левее центра. Стандарт исполнил Байрамов, пробив по дуге в левый нижний угол ворот, куда совершил прыжок и вратарь сборной Казахстана. Но мяч, ударившись перед Устименко о газон, от рук голкипера влетел над ним в сетку ворот, а сборная Азербайджана вышла вперед - 3:2.

На 77-й минуте вместо Оразова на поле вышел Арман Кенесов («Актобе»), но и после этой замены ситуация в игре не поменялась, и концовка матча сборной Казахстана далась заметно тяжелее. На 89-й минуте казахстанские футболисты заработали на правом фланге штрафной удар далеко от ворот. Однако Тагыберген пробил со стандарта по высокой дуге в дальний верхний угол ворот, и Магомедалиев в прыжке перевел мяч на угловой, а после его розыгрыша Самородов пробил мимо створа.

Руслан Балтиев так прокомментировал это поражение:

- Думаю, такая игра с обилием голевых моментов и у тех, и у других ворот может понравиться болельщикам. Соперники были достойны друг друга. Мы проиграли из-за своих ошибок. Нужно уметь концентрироваться. Да, не хватило немного концентрации, когда пропускали перед самым перерывом. Есть над чем работать и что исправлять. Любое поражение дает пищу для дальнейшей работы.

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав ЧЕРЧЕСОВ, наблюдавший за матчем с трибун стадиона, также дал свой комментарий после игры:

- Надо сказать, что обе команды охотнее играли в атаке. Но в обороне у обеих команд были проблемы. После второго пропущенного мяча у Казахстана была еще пара шансов забить. И все могло сложиться иначе. Я смотрел обе товарищеские игры сборной Казахстана. В Ереване команда начала неважно, пропустив мяч на первых минутах. А сегодня ребята сыграли совсем по-другому, поведя в счете к середине первого тайма. В определенный момент мячом начал владеть Азербайджан. Пока не знаю, почему решили отдать мяч сопернику. После игры я зашел в раздевалку и сказал ребятам, над чем работать, чтобы мы могли поправить свои ошибки еще до сентябрьских матчей. Такие встречи нужны для того, чтобы проверить свою обойму: сегодня сыграли два резервных вратаря и несколько молодых футболистов. К ребятам есть определенные вопросы, однако это рабочие моменты, над которыми мы будем работать.

В субботу, 15 июня, возобновится чемпионат Казахстана, и «Тобол» в этот день будет принимать на своем поле «Кайрат». Начало матча в 20:00.