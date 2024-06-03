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Завтра один из районов Костаная останется без воды из-за аварии

3 июня 2024, 17:16 |  ЖКХ

Аварийно-восстановительные работы на сетях водопровода на ул. Комарова, в границах улиц Баймагамбетова и Рудненская пройдут  4 июня, сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су".

Фото freepik.com

В связи с работами будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 23.00 по следующим адресам:

Жилые дома (2 кж):

  • ул. Сералина 32, 30, 28, 26
  • ул. Комарова 63
  • ул. Садовая 19

 Частный жилой сектор:

  • По ул. Комарова, в границах ул. Баймагамбетова – ул. Рудненская
  • По ул. Сералина, в границах ул. Хакимжановой – ул. Л. Беды
  • По переулку Л. Беды, в границах ул. Комарова – ул. Новая
  • По ул. Соколовская, в границах ул. Л. Беды – пер. Садовый
  • По проезду Садовый, в границах ул. Соколовская – ул. Садовая

 ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.