Завтра один из районов Костаная останется без воды из-за аварии
3 июня 2024, 17:16 | ЖКХ
Аварийно-восстановительные работы на сетях водопровода на ул. Комарова, в границах улиц Баймагамбетова и Рудненская пройдут 4 июня, сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су".
Фото freepik.com
В связи с работами будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 23.00 по следующим адресам:
Жилые дома (2 кж):
- ул. Сералина 32, 30, 28, 26
- ул. Комарова 63
- ул. Садовая 19
Частный жилой сектор:
- По ул. Комарова, в границах ул. Баймагамбетова – ул. Рудненская
- По ул. Сералина, в границах ул. Хакимжановой – ул. Л. Беды
- По переулку Л. Беды, в границах ул. Комарова – ул. Новая
- По ул. Соколовская, в границах ул. Л. Беды – пер. Садовый
- По проезду Садовый, в границах ул. Соколовская – ул. Садовая
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.
Последние новости
03.06.24 17:29 «Заборов нет, окон нет, хозяев нет» - Четыре заброшенных здания уберут в Костанае до конца года
03.06.24 17:03 Зачем нужно знать курс валют в Алматы
03.06.24 16:20 Теплую, но неустойчивую погоду обещают синоптики в ближайшие дни в Костанайской области
03.06.24 15:52 «Других вариантов не будет» - Аким Костаная о судьбе рынка «Салтанат», который стоит на дороге
03.06.24 13:29 Застройку микрорайона Береке приостановили в Костанае
03.06.24 12:12 Государству ненужные… Аварийные двухэтажки и развалины - экскурсия по депрессивному Костанаю
03.06.24 10:05 «Проблема очень острая» - Велопробег под лозунгом «Нет наркотикам! Мы за здоровое будущее!» прошел в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.