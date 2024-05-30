Состоялись первые матчи 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу. В одном из них «Тобол», переигравший в 1/8 финала в гостях «Кайсар» (3:0) и в четвертьфинале на своем поле выигравший у «Астаны» (1:0), принимал у себя дома «Атарау», на предыдущих стадиях разгромивший на своем поле «SD Family» (6:0) и также в Атырау нанесший поражение «Кайрату» (3:1).

Еркин Тапалов против словенского полузащитника «Атырау» Якоба Новака / Фото vk.com/fctobol

Встреча проходила на поле стадиона «Центральный», на которое в стартовом составе «Тобола» вышли вратарь Стас Покатилов, защитники Давид Домжони, Пап Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Еркин Тапалов, полузащитники Ислам Чесноков, Евгений Шахов, Ахмед Эль-Мессауди, Эдедем Эссьен и Игор Иванович, а также нападающий Давид Энен.

Хозяева со старта завладели инициативой, и на 8-й минуте были близки к успеху, когда при розыгрыше углового удара на правом краю атаки подачу Ивановича замкнул в прыжке с линии вратарской площадки Чесноков, пробивший головой из центра в дальний угол ворот, но мяч пролетел впритирку со штангой, а попытавшийся подправить его в сетку Шахов чуть-чуть не успел к нему. Буквально через полминуты Чесноков с левого края с центральной линии сделал передачу в центр на ход Энену, который при входе в штрафную площадь перекинул мяч через вышедшего навстречу белорусского голкипера гостей Егора Хаткевича, но тот снова пролетел рядом с левой же стойкой ворот. Да и арбитр встречи Артем Кучин из Караганды зафиксировал у нападающего из Того положение «вне игры».

Удар по воротам «Атырау» наносит Давид Энен / Фото vk.com/fctobol

На 28-й минуте российский защитник атырауского клуба Сослан Такулов грубо остановил в центре половины поля гостей принявшего мяч грудью и прокинувшего его головой себе на ход Эль-Мессауди. А после розыгрыша стандартного положения Иванович, получивший на правой половине штрафной площади ответную передачу от Энена, переиграв белорусского защитника гостей Никиту Степанова, пробил низом по воротам. Но мяч отбил бросившийся под него по-хоккейному Олжас Керимжанов, а сыгравший на добивании Тапалов пробил в касание рядом с левым верхним углом ворот. Тут же хозяева заработали два подряд угловых удара на левом фланге, а после розыгрыша второго Тапалов справа с острого угла выполнил опасный прострел, вратарь не дотянулся до мяча, но Керимжанов, на мгновение опередив Эль-Мессауди, выбил его за боковую линию.

Автор победного гола Ахмед Эль-Мессауди / Фото vk.com/fctobol

На 36-й минуте «Тобол» попытался растянуть защиту гостей атакой с переводами мяча с фланга на фланг, после чего Шахов с левого края сделал навесную подачу к вратарской площадке открывшемуся Тапалову, но тот пробил с разворота и с лету выше ворот. Через две минуты Чесноков, выиграв борьбу за мяч на границе центрального круга, сделал передачу низом по центру Ивановичу, а ответную передачу получить в штрафной площади гостей ему уже не удалось, так как он был сбит там Керимжановым. Пенальти, назначенный за это нарушение, четко реализовал Эль-Мессауди - 1:0.

Уже в компенсированное к первому тайму время опасный момент возник у ворот «Тобола». Получивший мяч на левом краю штрафной площади словенский полузащитник Якоб Новак пробил в дальний угол, но не попал в створ.

С мячом Ислам Чесноков / Фото vk.com/fctobol

Первые минуты второго тайма проходили в относительно равной борьбе, а первый опасный момент возник после розыгрыша штрафного удара, назначенного за снос Чеснокова в четырех метрах от правого угла штрафной площади, но наносивший завершающий удар Миладинович пробил с лету из пределов штрафной площади выше ворот. На 64-й минуте украинский полузащитник гостей Александр Нойок нанес удар с дальней дистанции, после которого мяч пролетел над правым верхним углом ворот. Через минуту «Тобол» ответил дальним ударом Эль-Мессауди, не попавшим в левый нижний угол. Обмен ударами через полторы минуты продолжил капитан «Атырау» белорусский полузащитник Игорь Стасевич, пробивший со средней дистанции. На этот раз пришлось вступать в игру Покатилову, в прыжке выбившему мяч из правого от себя угла ворот. Гости продолжили свою атаку, и менее чем через минуту вышедший во втором тайме на поле Нурызбек Жагоров, переиграв на правом краю троих игроков «Тобола» и войдя в штрафную площадь, закинул мяч верхом к дальней штанге. Белорусский нападающий Николай Сигневич в прыжке пробил головой по воротам, но Покатилов сумел отбить мяч после удара в упор.

Игор Иванович против белорусского защитника «Атырау» Никиты Степанова / Фото vk.com/fctobol

Еще через минуту в составе хозяев произошла двойная замена, и вместо Ивановича и Энена на поле вышли Радослав Цонев и Жаслан Жумашев. И уже на 70-й минуте Жумашев, как и Эль-Мессауди, готов были замкнуть прострел Тапалова с правого края, но хорошо сыграл в этом эпизоде голкипер гостей, остановивший мяч. Не прошло и минуты, как Хаткевич вновь вступил в игру, поймав в падении мяч после удара по центру из-за пределов штрафной площади Шахова, пробившего низом в правый угол ворот. Вскоре в течение двух минут команды обменялись голами, которые не были засчитаны из-за положения «вне игры» вначале у отправлявшего мяч в ворота Сигневича, а затем у отдававшего Тапалову результативную передачу перед воротами Жумашева.

Вышедший вместо Чеснокова на 81-й минуте Руслан Валиуллин уже через четыре минуты выполнил с правого фланга хорошую навесную подачу на левый край вратарской площадки на Эль-Мессауди, который головой скинул мяч с отскоком от газона Жумашеву, а тот переправил его в падении в сетку ворот. Но арбитр встречи после консультации с арбитром VAR Данияром Сахи из Кызылорды принял решение отменить и этот гол из-за игры рукой Жумашевым при взятии ворот.

На 86-й минуте Роман Асранкулов и Годберг Купер заменили на поле Домжони и Эль-Мессауди, и большую часть оставшегося времени и дополнительные четыре минуты «Тобол» владел мячом, удержав победный счет.

Главный тренер «Тобола» Милич Чурчич признался после матча, что есть еще много моментов в игре его подопечных, над которыми надо работать:

- Сегодня на поле была настоящая битва. Спасибо нашим болельщикам за серьезную поддержку. Счет - 1:0. Это только первая игра. Надеемся, что в ответной встрече мы будем еще лучше. Надо было решить много проблем в эти десять дней перед матчем. Есть четыре футболиста, которые вообще не тренировались, не все игроки сегодня смогли отыграть 90 минут. Стараемся, работаем... Выиграли, это отлично. И продолжаем дальше - уже через два дня будет игра чемпионата.

А во втором полуфинальном противостоянии «Актобе» на своем поле переиграл в первом матче «Семей» со счетом 2:0.

В субботу, 1 июня, «Тобол» в рамках 10-го тура чемпионата Казахстана принимает на своем поле «Кайсар». Начало матча в 19:00.