На ипподроме «Аргымак» в селе Заречное Костанайского района прошли первые в этом году масштабные республиканские скачки среди лошадей костанайской породы, вызвавшие интерес любителей конного спорта со всей страны.

Старт в ушкыр байге на дистанции 1000 м / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

Организатором скачек выступила Ассоциация национальных видов спорта РК при поддержке Министерства туризма и спорта РК, акимата Костанайской области, Qazaq Jockey Club и республиканской федерации байге, а партнерами являются АО «Самрук-Казына» и Фонд поддержки спорта «Sport Qory». Общий призовой фонд скачек составил 19 млн тенге.



Скачки среди лошадей костанайской породы проводятся уже третий год подряд, и каждый год они привлекают все больше участников и зрителей. Этот вид спорта активно поддерживается правительством и спортивными организациями страны, что способствует его дальнейшему развитию.



Как отметил вице-президент Ассоциации национальных видов спорта РК Тастанбек ЕСЕНТАЕВ, в прошлом году при содействии Ассоциации национальных видов спорта РК депутаты Сената инициировали закон по сохранению и воспроизводству костанайской породы лошадей, который на сегодняшний день одобрен в Мажилисе Парламента РК:



- Костанайская порода лошадей является единственной казахской породой специализированного спортивного направления и широко используемой для развития национальных видов конного спорта.



В программу соревнований были включены несколько видов скачек на пяти дистанциях - гладкие скачки (ушкыр байге) на 1000 м, 1800 м и 2000 м с призовыми фондами по 3 млн тенге, кунан байге на 5000 м (призовой фонд 4 млн тенге) и аламан байге на 18 000 м (призовой фонд 6 млн тенге). Перед началом скачек прошли показательные выступления по казахским национальным конным играм кыз куу и аударыспаку, в которых приняли участие воспитнники детско-юношеской школы национальных видов спорта и представители Костанайского конного завода «Казак тулпары».

Победный финиш Марии Кариевой на лошади по кличке Тактика / Фото facebook.com/kostanay.sport

По итогам скачек в ушкыр байге на дистанции 1000 м на приз акимата Костанайской области первое место заняла Мария Кариева на лошади по кличке Тактика, представлявшая Костанайский конный завод «Казак тулпары» (тренер Берик Амиров). Резвость Тактики составила 1 мин. 9,14 сек. Более трех секунд уступила первому месту Вероника Лобас на Бастилии (Костанайская область, тренер и владелец лошади Виктор Калинин) - 1.12,16. Третьим на финише был Жоламан Карманов на Идальго (Костанайская область, тренер и владелец - Сакен Карманов) - 1.13,78.

бладательница приза акимата Костанайской области Мария Кариева / Скриншот трансляции

В ушкыр байге на дистанции 1800 м на приз «Октрытия сезна» победителем стал Байкурман Сабыржан на коне Самгау из Акмолинской области (тренер Алмас Култасов, хозяин коня Кабдылкалым Култасов) - 2.10,32. Еще один представитель Акмолинской области Асет Бекжанов на Баритоне (тренер Алмас Култасов, хозяин коня Нуриден Садбеков) - 2.13,41. А третьим всего через 0,19 сек. финишировал Алмат Бельдибаев на Нурбергене из Костанайской области (тренер Ескендер Бельдибаев, хозяин коня Нурбол Абдрахманов) - 2.13,60.

На дистанции 2000 м для лошадей от четырех лет, на которой разыгрывался приз Ассоциации национальных видов спорта РК, вторую победу одержал Байкурман Сабыржан на этот раз на лошади по кличке Барбара (тренер Алмас Култасов, хозяин лошади Нуриден Садбеков) - 2.22,63. Второе место у Игоря Боргана на Тафие также из Акмолинской области (тренер Дамир Клишев, хозяин лошади Адлет Тасмухаметов) - 2.25,48. А третьим призером стал наездник и тренер Ескендер Бильдибаев на Гулжайне из Костанайской области (хозяин лошади Нурбол Абдрахманов) - 2.25,86.

На дистанции кунан байге / Фото facebook.com/kostanay.sport

Все три призера в кунан байге на дистанции 5000 м представляли Костанайскую область. Первое место занял Темирлан Застежко на скакуне Сарма (тренер Виталий Пугачев, хозяин лошади Данияр Елемесов) - 7.09,04, завоевавший и приз, учрежденный Фондом поддержки спорта «Sport Qory». Вторым был Санжар Санай на Талисмане (тренер и владелец коня Сайран Ауесханов) - 7.12:62. А третье место у Нурислама Ораза на Нагызате (Костанайский конный завод «Казак тулпары», тренер Берик Амиров) - 7.16,71.

Все призеры в кунан байге представляли Костанайскую область / Фото пресс-службы Ассоциации национальных видов спорта РК

Главный приз в самой престижной скачке - аламан байге на 18 000 м, учрежденный «Самрук Казына», завоевал Жанболат Минасип на Тайфуне из Карагандинской области (тренер Бекболат Серикбеков, хозяин коня Жандос Рзыкбаев). Второе и третьи места у наездников из Костанайской области Самира Ильясова на Либирии (тренер Кужанов, хозяин лошади Владимир Водопьянов) и Санжара Саная на Мамыре (Қуаныш Утеген, хозяин коня Алтай Нуртаев).

Призеры в аламан байге / Фото facebook.com/kostanay.sport

Скачки среди лошадей костанайской породы проводятся с 2022 года. И если в 2022 году в этих скачках принимали около 40 скакунов, то в этом году - свыше 50. До конца года будут проведены еще четыре скачки среди лошадей этой породы.