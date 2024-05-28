21-23 мая на житикаринском ковре боролись больше 350 вольников из Казахстана, России и Кыргызстана. Участие в 15-м областном турнире памяти Балобанова приняли спортсмены из Бишкека, Оренбургской области, Караганды, Актау, Атырау, Акмолинской, Алматинской и Костанайской областей.

На одном из плакатов ряд памятных фотоснимков – вот он молодой солдат, а на другом - молодой мужчина, полный энтузиазма и романтизма, в строящемся городе Джетыгаре. Вот фотография с семьей, на другой – Балобанов в окружении своих учеников... Возвышается над фотографиями «Он был лучистым и светлым» – эта надпись на плакате ознаменовала жизнь Тренера и Человека с большой буквы.

Дети Николая Балобанова: Елена, Олег, Анна (снизу, слева-направо). Выше - внуки Илья и Полина

Турнир по традиции приурочен ко дню рождения основателя вольной борьбы в Житикаринском районе Николая Васильевича. 22 мая ему исполнилось бы 85 лет. 15 лет назад не стало Балобанова. Память о нем не просто живет в сердцах родных и близких ему людей. Николай Балобанов воспитал плеяду борцов вольного стиля, покорявших спортивные вершины, многие из них достойно продолжили его дело.

Земляки с уважением вспоминают Николая Васильевича, воспитанники Балобанова с трепетом говорят о своем тренере, многие из них называют его «батя».

Валей Лакотун (справа)

- Он был для нас тренером и по жизни как отец, наш общий батя, - вспоминает Валерий ЛАКОТУН. – Он тренировал и моих сыновей. Таких людей я не встречал. Рад, что он был и остается в моей жизни. Васильич был человек с большой буквы. Сколько детей воспитал.

Воспитанникам тренера Житикаринской ДЮСШ вручили удостоверения КМС по вольной борьбе

Воспитанникам житикаринской ДЮСШ Илье Балабанову (внуку Николая Васильевича), Ивану Ермошину, Алине Паклиной, Руслану Кильбаеву, Сергею Дудочкину, Ксении Ящук, Дарье Граб и Аруне Русак вручили удостоверения кандидатов в мастера спорта. Юные спортсмены тренируются у Серика Кульмухамбетова, ученика Балобанова.

Александр (слева) и Сергей Дудочкины

- Сегодня я занял первое место, - поделился с "НГ" Сергей ДУДОЧКИН. – Тренируюсь 7 лет. Без вольной борьбы не вижу своей жизни.

- Это был герой своего времени, - вспоминает тренера Балобанова отец юного победителя Александр ДУДОЧКИН. – Я сам прошел эту школу и отправил своего сына сюда, потому что здесь воспитывают настоящих мужчин: дисциплина и уважение. Спорт всегда пригодится в жизни.

На протяжении 8-ми лет на турнир памяти Балобанову приезжают борцы из Домбаровского района Оренбургской области (РФ). Узнали о нем на одном из популярных среди вольников соревнований – республиканском турнире памяти Герою Советского Союза Е. Хачина, который, к слову, впервые организовал Николай Васильевич.

- Из года в год стараемся привозить своих детей, берем с собой младших воспитанников, чтобы перенимали опыт, - рассказал российский тренер Багдат ДАРХАНОВ. – Турнир всегда проходит на хорошем уровне, здесь сильная конкуренция - разные школы, разные стили.

Для Житикаринского района синонимом вольной борьбы стал «Балобанов». Результаты балобановцев демонстрируют очевидный успех этого вида спорта в воспитании подрастающего поколения.

- Вольная борьба воспитывает упорство и целеустремлённость, формирует настоящих, сильных духом мужчин. Таким был и наш папа, - говорит дочь Николая Васильевича Анна САГИТОВА. – Он много сделал для спорта. Данный турнир напоминает нам о том, что этот человек всецело был связан со спортом и любил его. Благодаря помощи и поддержке спонсоров и, конечно же, его учеников ежегодно на протяжении 15-ти лет 22 мая, в день рождения Николая Васильевича, в нашем родном городе проходит большой спортивный праздник, который объединяет любителей вольной борьбы, а спортсменам даёт возможность показать свое мастерство и силу духа.

Фото из личного архива семьи БАЛОБАНОВЫХ