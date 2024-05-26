В Рудном на паркете «Аят Арены» прошел четвертый матч полуфинальной серии стадии плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2023/2024, в котором местный «Аят» принимал «Семей».

Леандерсон открывает счет / Скриншот трансляции

Накануне рудничане, одержав победу в матче с десятью голами (7:3), повели в серии - 2:1 и уже в этом матче могли решить задачу сезона - выйти в финал чемпионата и завоевать путевку в Лигу чемпионов УЕФА по футзалу. Однако и «Семей» в свою очередь в случае победы в четвертом матче мог вернуть серию, которая на этом этапе продолжается до трех побед одной из команд, в свой город.

Счет в этом поединке открыл на 7-й минуте автор хет-трика в ворота «Семея» в предыдущей встрече Леандерсон, который, получив мяч на правом краю на своей половине поля, перешел с ним центральную линию и, переиграв Рината Турегазина, нанес неотразимый дальний удар в левый угол ворот. А за четыре минуты до перерыва после розыгрыша хозяевами углового удара на левом фланге находившийся перед воротами Лукас Розенски после паса Антона Рындина в касание перевел мяч в сетку, удвоив преимущество рудненского клуба.

Бразильское противостояние в матче «Аят» - «Семей»: Леандерсон против Дедезиньо / instagram.com/fcsemey

Через четыре минуты после возобновления игры гости, у которых откровенно не складывалась игра в первом тайме, заработали угловой удар на правом фланге. При его розыгрыше Акжол Дарибай набросил мяч на 10-метровую отметку, откуда, не давая тому опуститься на паркет, Ержан Карменов мощно пробил с лету точно в правый верхний угол ворот, вернув интригу в матч. А ближе к середине тайма сразу три игрока «Семея» атаковали капитана «Аята» Азата Валиуллина перед штрафной площадью хозяев, отобрали у него мяч, и Кайо Торрес ударом слева с близкого расстояния сравнял счет - 2:2.

Воодушевленные гости продолжали атаковать, а на 34-й минуте Карменов перехватил мяч на половине площадки рудничан и сделал передачу с правого края в центр Дедезиньо. Тот обработал мяч и с подступов к штрафной площади пробил в правый угол ворот, впервые выведя «Семей» вперед. За три минуты до окончания матча «Аят» заменил голкипера на пятого полевого игрока, однако исправить ситуацию не смог, уступив в итоге - 2:3 (2:0).

Таким образом счет в серии сравнялся - 2:2, и судьба путевки в финал в этом противостоянии решится в пятом матче, который пройдет в Семее в последний день весны. А первым финалистом стал действующий чемпион страны «Кайрат», переигравший в трех матчах «Атырау» (4:1 и 7:0 - в Алматы и 7:4 в Атырау).