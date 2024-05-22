В Ташкенте прошел открытый чемпионат Центральной Азии среди юношей и девушек (U18), в котором приняли участие молодые атлеты 2007-2008 годов рождения из семи стран: Гонконга, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Константин Утешев выполняет попытку в толкании ядра / Фото instagram.com/athletics_lsk

В соревнованиях по толканию ядра и метанию диска выступил воспитанник Лисаковской ДЮСШ Константин Утешев, тренирующийся под руководством Сергея Блинова.

В толкании ядра лисаковский легкоатлет в своей пятой попытке послал 5-килограммовый снаряд на 17 м 54 см. Этот результат уступил лишь результату, показанному возглавляющему рейтинг лучших спортсменов Азии U18, серебряному призеру юношеского чемпионата Азии (до 18 лет) 2023 года Абдуазиму Рахматуллоеву из Узбекистана - 17 м 82 см, и принес Константину Утешеву серебряную медаль. Кроме этого, результат 17,54 м стал новым рекордом Казахстана для юношей до 18 лет и позволил выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Третье место в толкании ядра занял еще один представитель Узбекистана Ойбек Зарифжонов из Сырдарьи - 16 м 59 см.

В метании диска Утешев в лучшей своей попытке показал результат 48 м 35 см, уступив на этот раз тому же Рахматуллоеву, который метнул диск на 56 м 39 см, и Камирану Абуликему из Китая - 50 м 41 см и завоевал бронзовую медаль.

Двукратный призер чемпионата Центральной Азии среди юношей до 18 лет Константин Утешев / Фото instagram.com/athletics_lsk

Для Константина Утешева соревнования в Ташкенте стали вторыми международными стартами подряд. В конце апреля он принял участие в прошедшем в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) в XXI чемпионате Азии среди юниоров (U20), на котором занял пятое место в метании диска (47,15 м) и шестое место в толкании ядра (14,83 м).