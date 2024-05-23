Представьте ситуацию: вашему дому делают бесплатный ремонт и вы с воодушевлением... от него отказываетесь. Странно, не правда ли? А вот жители 8-квартирного дома № 136 по пр. Аль-Фараби объясняют свою позицию вполне логично.

Дом № 136 стоит в 10 метрах от дома №134, но выглядят они очень по-разному

«Беременная» стена, протекающая крыша и риск обрушения - по их мнению, все эти факты говорят об аварийном состоянии дома 1948 года постройки, которому нужен ремонт не текущий, а капитальный. Собрать деньги на него своими силами невозможно.

Сейчас на деньги бюджета Костаная собираются только покрасить фасад в белый цвет. Вот только оценку состояния дома, по словам жильцов, не сделали.

Оценивать есть что. Во-первых, дыры в крыше, через которые в чердак, а затем в квартиры просачивается вода. Крышу за 76 лет ни разу не именяли.

- Чердак светится, как звёздное небо! - возмущается пенсионер Павел ЛОЗОВСКИЙ. - Не крыша, а сито! Шифер весь битый. Когда снег сваливается, он забирает с собой шифер, целые куски скатываются.

Павел Иванович показал, в каком месте под крышей отвалилось деревянное стропило. По его словам, оставшиеся стропила - гнилые.

- Как говорится, рыба гниёт с головы, - добавляет Ирина СЫСИНА. - Вода течёт с крыши в квартиры и стекает по наружным стенам.

Наружные стены - отдельная проблема. По словам Лозовского, отмостка здания отстала от стен, из-за чего в цоколь просачивается вода. Это привело к 5-6 трещинам внизу, которые наперегонки лезут наверх.

Начало трещины...

... и ее окончание

Отмостка отделилась от фасада

- Всё это живое, отстаёт. Видите? - говорит Лозовский о цоколе. - Из-за трещин кирпичи уже вываливаются. Через год у них в квартире будет дырка. А если одна из трещин дойдёт до верха, дом обрушится, потому что все потолки и перекрытия деревянные.

Как её здесь называют, «беременная» стена над входом в подвал заметно выпучена. Жильцы объясняют это тем, что она садится под квартирой.

«Беременная» стена

Павел Иванович обращался по этому поводу в ПКСК.

- Нам сказали: «Вы нам невыгодны»! - вспоминает он. - Потому что в этот дом надо вкладываться. Все жильцы порядочные, платят. Но легче просто отказаться от такого дома, выкинуть нас. Всё, что мы можем делать сами, мы делаем. Поменяли трубы, разводку. Но ремонт мы не вытянем. Нас 5 пенсионеров и 3 малоимущие квартиры. Кредит нам никто не даст. Кондоминиума у нас нет.

Некоторые трещины Лозовский замазывал сам

По словам Ирины Сысиной, красить фасад будут буквой «П» - не затрагивая стену, смотрящую внутрь двора. 2 года назад в рамках программы благоустройства жилых домов отремонтировали соседний дом № 134 и близлежащие пятиэтажки. Сделали на совесть: аккуратно и попадая в концепцию городского дизайн-кода. Жильцы дома № 136, которым обещают лишь белую букву «П», считают, что соседи не нуждались в ремонте настолько сильно, как их двухэтажка.

- Осенью 2022 года закончили ремонтировать дом № 134, прораб сказал, что следующий наш. Мы спросили: не получится ли так, что под конец года программа свернётся и на наш дом денег не хватит или сделать ремонт до зимы не успеют. Так и получилось. Позже читаем: снова попали в аналогичную программу по благоустройству жилых домов. Теперь уже до 2025 года. Обрадовались. А нет, всего лишь покрасят...

Жильцы считают, что соседям отдали приоритет, потому что их дома лучше видны издалека, в дом № 136 расположился поглубже и спрятан за кронами деревьев.

- Они ведь поэтому даже не возьмут весь периметр, а буквой «П» сделают. Только те стены, которые видно снаружи. Губы дому покрасят для вида, - говорит Лозовский.

Павел Лозовской показывает на примере соседнего дома № 134, каким должен быть цоколь

Ситуацию прокомментировал руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Габит БЕКТАБАНОВ:

- Покраска дома осуществляется в рамках улучшения облика города. Мы проводим текущий и капитальный ремонты 30-40 домов в центре города в год. Бюджета недостаточно, чтобы провести капитальный ремонт для всех домов. Особенно в связи с паводком. Если действительно есть риск обрушения дома № 136, жильцам следует обратиться с письменным заявлением в отдел жилищных отношений. Тогда мы наймём независимого оценщика, который произведёт оценку дома.

В 2022 году жильцы уже обращались в отдел жилищных отношений с просьбой провести ремонт их дома. Но описания риска обрушения в том заявлении не было. Им ответили, что в программу по благоустройству этого года они опоздали, но находятся в резерве.

Ну а пока главный оценщик состояния дома - кошка Павла Ивановича.

- Что ты, вышла позировать? - позвал пенсионер своего питомца.

Может, это она скидывает шифер с крыши?...