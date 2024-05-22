Самым масштабным спортивным мероприятием в Костанайской области является летняя областная спартакиада «Тын-Целина», финальные старты которой пройдут в этом году в Карабалыкском районе с 1 по 3 августа.

Призеры спартакиады в группе 50-59 лет (слева направо) Сергей Литвинов (Лисаковск), Сергей Карпенко (Костанай) и Андрей Чигидинов (Костанайский район) / Фото web.whatsapp.com

В программу спартакиады включены соревнования по 19 видам спорта, но традиционно старты по самому массовому виду - Президентскому многоборью - проводятся заранее, в этом году - с 16 по 19 мая в Лисаковске.

В лично-командных соревнованиях приняли участие 260 многоборцев (122 женщины и 138 мужчин), представлявшие сборные Аркалыка, Костаная, Лисаковска, Рудного и 15 районов области и оспаривавшие награды в восьми возрастных группах: 17-20 лет, 21-23 года, 24-34 года, 35-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет и 70 лет и старше. А самым возрастным участником стал 78-летний Мухамедкалий Сиилович Аскаров из поселка Садовый Костанайского района.

Набрав 4008 очков, победу в командном зачете одержали многоборцы Рудного (тренер Ф. Даянов), занявшие в возрастных группах восемь первых, два вторых и два третьих места. Две золотые награды рудничан на счету победителя прошедшего в 2023 году в Беларуси чемпионата мира по полиатлону Арсения Калинина и бронзового призера этого же чемпионата мира Алены Церковниковой.

Чемпион спартакиады «Тын-Целина-2024» Арсений Калинин на верхней ступеньке пьедестала чемпионата мира 2023 года / Фото vk.com/gorodsalavat

Уступив победителям 347 очков, вторыми стали представители Костаная (тренер С. Карбаев), в активе которых три первых, пять вторых и одно третье место.

Третье командное место у набравшей 3369 очков сборной Житикаринского района (тренер Р. Сафиулин), поднявшейся на одну ступеньку выше по сравнению с прошлой спартакиадой. В ее активе одна серебряная и две бронзовые медали.

Сборная Житикаринского района по Президентскому многоборью уступила только командам Рудного и Костаная / Фото facebook.com/p/Житикара-Спорт

По две золотые медали завоевали многоборцы Карасуского района (тренер В. Мещанкин) и Лисаковска (тренер С. Макалов), на счету сборной которого также по одной награде серебряного и бронзового достоинств. Еще одно первое место у сборной Костанайского района (тренер А. Титаренко), в активе которой также две серебряные и три бронзовые медали. Две серебряные медали завоевали спортсмены Узункольского района (тренеры Л. Кильдуваева, С. Лезбаев). Одна серебряная и четыре бронзовых наград у многоборцев района Беимбета Майлина (тренер И. Карачев). Одна серебряная медаль на счету сборной Аулиекольского района (тренер Н. Шалтынов) и по одной бронзовой награде завоевали представители Аркалыка (тренер Б. Сахабин) и Федоровского района (тренер А. Марченко).

Лучшую сумму очков по результатам выступлений в пяти видах среди мужчин набрал Владимир Новиченко из Рудного - 368, ставший чемпионом спартакиады в возрастной группе 24-34 года. Его земляк Арсений Калинин, победивший в возрастной группе 21-23 года, набрал вторую сумму - 351 очко. А третий абсолютно лучший результат у трехкратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта РК Ануара Козыбаева из Костанайского района - 332 очка, занявшего первое место в возрастной группе 35-39 лет.

Чемпион спартакиады Ануар Козыбаев со старшим тренером области Василием Кнышевым на чемпионате мира в Могилеве / Фото instagram.com/anuar_kozybayev

Среди женщин абсолютно лучший результат в многоборье показала Наталья Сущик из Рудного, набравшая 357,76 очков и ставшая победительницей в возрастной группе 40-49 лет. Менее очка уступила ей Елена Лютинец из Карасуского района, с 357-ю набранными очками занявшая первое место в возрастной группе 24-34 года. У чемпионки спартакиады в возрастной группе 17-20 лет Анны Церковниковой из Рудного третья сумма - 327 очков.

Лучший результат в стрельбе среди мужчин показал серебряный призер спартакиады в возрастной группе 40-49 лет Сергей Лезбаев из Узункольский район, выбивший 92 очка. А у женщин по 93 очка на счету сразу трех спортсменок - чемпионки в возрастной группе 21-23 года Миланы Иванковой из Карасуского района, серебряного призера в возрастной группе 24-34 года Юлии Зеленской из Костанайского района и занявшей пятое место в возрастной группе 35-39 лет Ольги Бородиной из Лисаковска.

Дальше всех метнули гранаты Владимир Новиченко - 60 м 42 см и Елена Лютинец - 41 м 13 см.

Лучшие результат в спринте среди мужчин показали серебряный призер в возрастной группе 17-20 лет Даниил Корнейчук из Костанайского района, пробежавший 100-метровку за 11,46 сек., и сильнейший многоборец спартакиады в возрастной группе 40-49 лет Дархан Нурпеисов из Рудного, пробежавший 60 м за 7,55 сек. Среди женщин быстрейшими в спринте стали бронзовый призер спартакиады в возрастной группе 21-23 года Екатерина Кузнецова из Житикаринского района, пробежавшая 100 м за 13,10 сек., и занявшая второе место среди многоборок 40-49 лет Татьяна Борисенко из Костаная, с результатом 8,88 сек. финишировавшая на дистанции 60 м.

В плавании на 100 м не было равных Арсению Калинину - 58,1 сек. и Анне Церковниковой - 1 мин. 9,9 сек., а на дистанции вдвое короче лучшие результаты показали Иван Павлина (40-49 лет) из Костанайского района - 30,8 сек. и Наталья Сущик - 31,1 сек.

В беге на 3000 м отличился Дмитрий Артемов (35-39 лет) из Аулиекольского района - 9.43,3. Лучшие результаты на дистанции 2000 м показали бронзовый призер спартакиады в возрастной группе 50-59 лет Андрей Чигидинов из Костанайского района - 6.40,0 и серебряный призер в возрастной группе 35-39 лет Анара Каримова из Рудного - 8.14,7. На дистанции 1000 м отличились серебряный призер в возрастной группе 60-69 лет Павел Брода из района Беимбета Майлина - 3.19,3 и Наталья Сущик - 3.46,4. А в беге на 500 м лучшее время среди женщин у занявшей третье место в возрастной группе 60-69 лет Разили Шунгурбаевой из района Беимбета Майлина - 1.53,4.

Старейший участник спартакиады Мухамедкалий Аскаров из Костанайского района / Фото instagram.com/sport_bolimi_kostanay_audany

Победители и призеры «Тын-Целина-2024»

17-20 лет

Мужчины - 1. Савелий Баратаев (Рудный) - 285, 2. Даниил Корнейчук (Костанайский район) - 277, 3. Александр Водолажский (Лисаковск) - 272.

Женщины - 1. Анна Церковникова (Рудный) - 327 оков, 2. Анастасия Петрова (Костанай) - 288, 3. Дарья Харина (Костанайский район) - 282.

21-23 года

Мужчины - 1. Арсений Калинин (Рудный) - 351, 2. Илья Буняшин (Костанай) - 272, 3. Жан Жаксылык (Аркалык) - 264.

Женщины - 1. Милана Иванкова (Карасуский район) - 300, 2. Дарья Постолова (Костанай) - 286, 3. Екатерина Кузнецова (Житикаринский район) - 260.

24-34 года

Мужчины - 1. Владимир Новиченко (Рудный) - 368, 2. Виктор Цирик (Узункольский район) - 297, 3. Вячеслав Макушенко (район Беимбета Майлина) – 294.

Женщины - 1. Елена Лютинец (Карасуский район) - 357, 2. Юлия Зеленская (Костанайский район) - 308, 3. Татьяна Ясько (Житикаринский район) - 273.

35-39 лет

Мужчины - 1. Ануар Козыбаев (Костанайский район) - 332, 2. Радик Сафиулин (Житикаринский район) - 305, 3. Ренат Каримов (Рудный) - 299.

Женщины - 1. Наталья Салатова (Костанай) - 285, 2. Анара Каримова (Рудный) - 283, 3. Ольга Ганкевич (район Беимбета Майлина) - 281.

40-49 лет

Женщины - 1. Наталья Сущик (Рудный) - 357,76; 2. Татьяна Борисенко (Костанай) - 291,89; 3. Евгения Зайцева (Костанайский район) - 284,28.

Мужчины - 1. Дархан Нурпеисов (Рудный) - 309,06; 2. Сергей Лезбаев (Узункольский район) - 281,19; 3. Владимир Шишкин (Костанай) - 279,04.

50-59 лет

Мужчины - 1. Сергей Карпенко (Костанай) - 283,36; 2. Сергей Литвинов (Лисаковск) - 254,22; 3. Андрей Чигидинов (Костанайский район.) - 253,08.1

Женщины - 1. Римма Коваль (Рудный) - 296,7; 2. Улжан Мусабаева (Костанай) - 280,84; 3. Ванда Степаненко (район Беимбета Майлина) - 238,68.

60-69 лет

Мужчины - 1. Владимир Коробко (Лисаковск) - 283,2; 2. Павел Брода (район Беимбета Майлина) - 269,08; 3. Михаил Стрижак (Рудный) - 244,48.

Женщины - 1. Куляш Тулебаева (Костанай) - 271,2; 2. Ирина Некрылова (Рудный) - 224,48; 3. Разиля Шунгурбаева (район Беимбета Майлина) - 222,04.

70 лет и старше

Мужчины - 1. Николай Хрипунов (Лисаковск) 70 лет и ст. 1,48 211,64; 2. Рафкат Мухтаров (Аулиекольский район) - 169,50; 3. Евгений Лысенко Федоровский район) - 159.

Женщины - 1. Галина Дудина (Рудный) - 127,82; 2. Светлана Зубкова (лично) - 91,20; 3. Виктория Соколова (лично) - 81,09.