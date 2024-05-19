Костанайская спортсменка стала чемпионкой Казахстана по триатлону
Cергей БИРКЛЕ
19 мая 2024, 14:33 | Спорт
12 мая в Конаеве (Алматинская область) прошли чемпионат Казахстана по триатлону в категориях Elite и U23 на дистанции спринт, чемпионат Казахстана по дуатлону в категориях U19, U17 на дистанции спринт и в категориях U15, U13 на дистанции супер-спринт, а также первый этап Кубка РК среди любителей на дистанции спринт.
Юлия Озерова после финиша /Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst
В чемпионате Казахстана в категориях Elite и U23 приняли участие свыше 150 триатлонистов из 10 регионов республики, а по его итогам проводился отбор лучших атлетов для участия в Кубке Азии по триатлону, который стартует 25 мая в Акмолинской области.
Участникам чемпионата предстояло проплыть 750 м на открытой воде водохранилища Капшагай, затем преодолеть 20 км на велосипеде и пробежать 5 км.
Чемпионка Казахстана по триатлону на дистанции спринт - Юлия Озерова/ Фото instagram.com/almatytriathlon
Чемпионский титул в категории Elite среди женщин завоевала костанайская спортсменка Юлия Озерова, тренирующаяся под руководством старшего тренера Костанайской области по триатлону Юрия Гринева. Она сумела опередить в этом споре своих главных соперниц Дарью Бычкову и Милену Саприну из Алматы, Анель Исабаеву и Юлиану Петрову из Акмолинской области Надежду Бекмаганбетову из Туркестанской области.
Для костанайской триатлонистки это уже третья награда года - в январе этого года она стала серебряным призером прошедшего в Астане первого в истории чемпионата Казахстана по триатлону в закрытых помещениях на дистанции супер-спринт, а в апреле в Шымкенте победительницей зимнего чемпионата страны также на дистанции спринт с раздельным стартом.
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