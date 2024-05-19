Где будут отключать свет в Костанае с 20-го по 24 мая?
План работ Костанайской горэлектросети с 20 по 24 мая 2024 года сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в пяти районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
ТП- 113 (работы на ВЛ)
с 20 по 24 мая 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Сьянова 171-196,192/1, ул. Шипина 1/1-36, ул. Набережная 114-196, 163/1-163/17, ул. Рабочая 2-12.
ТП- 59 (работы на ТП)
20 и 21 мая 10:00 до 18:00
кафе «Белая Лебедь» по ул. Мирошниченко 18.
Спальный сектор: ул. Мирошниченко 8,10, 12, 20, ул. Кочубея 2,3,4,6, ул. Ворошилова 66, 72, пр. Абая 6,8,8/1,10,10/1, 10/2,12,12/1, ул. Волынова 15.
ТП- 19 (работы на ТП)
22 мая 10:00 до 18:00
Спальный сектор: ул. Дощанова 145,145 а,145 б, 145/7,147,149,168.
ТП- 567 (работы на ТП)
22 мая 10:00 до 18:00
магазин «Аккумулятор – центр», АЗС «Гелиос № 7», ИП Пономарев, ТОО «Виитор», ТОО «Аском и К», ТОО «Астык-трейд», ТОО «СКВ-LTD», ИП Минигулова, ТОО «Стройсервис», ИП Приречная , ТОО «Мотор – техник», ГЭК «Ветеран», СТО «АвтоБус».
ТП- 312 (работы на ТП)
23 и 24 мая 10:00 до 18:00
магазин «Зеркало», «Магистраль», «РоскАвто», автомойка, ИП Шарифов, СТО по ул. Каирбекова 106.
Спальный сектор: ул. Каирбекова 96.
Частный сектор: ул. Каирбекова 26-108, ул. Пушкина 15-85, 15/1,98/1 а,98/1 б.
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