В Костанае, на паркете спортивно-развлекательного центра с одноименным названием. прошла вторая игра серии за бронзовые медали XXXII чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между местным «Тоболом» и «Актобе».

Трехочковый бросок в исполнении Адильбека Битенова / Фото vk.com/bctobol

Накануне костанайский клуб потерпел поражение со счетом 89:105 и был полон желания взять реванш за эту неудачу перед своими болельщиками. По-прежнему не могли помочь своей команде получившие травму ее капитан Шаим Куанов и Павел Ильин. Зато вернулся в строй Дмитрий Дойников, который вышел на площадку в стартовой пятерке вместе Антоном Быковым, Рустамом Валиевым, Артемом Степанцовым и Адильбеком Битеновым.

На старте первой четверти поединка ненадолго завязалась равная борьба, однако после счета 4:4 хозяева совершили рывок и к середине игрового отрезка вели с преимуществом в 13 очков - 17:4. Как и в первом матче, наставник «Актобе» Арсен Телеуов вынужден был взять ранний тайм-аут. А при счете 20:15 за две с половиной минуты до окончания четверти тайм-аут взял уже главный тренер «Тобола» Тимур Султанов, и к первому перерыву «Тобол» опережал гостей на семь очков - 26:19.

Проход под кольцо «Актобе» Рустама Валиева / Фото vk.com/bctobol

К экватору второй четверти отрыв костанайского клуба от «Актобе» составлял одиннадцать очков - 39:28. Наставники обеих команд в том же порядке воспользовались тайм-аутами, но к большому перерыву ситуация на площадке практически не изменилась - «Тобол» ушел на него с преимуществом в десять очков - 53:43.

После 15-минутного отдыха практически до середины третьей четверти шла равная борьба, и разница в счете сохранилась - 62:52. Затем команды обменялись небольшими всплесками в игре. Сначала хозяева благодаря этому довели свой отрыв до 15 очков - 67:52, а концу игрового отрезка гости сократили его до семи - 74:67.

С мячом Дмитрий Дойников / Фото vk.com/bctobol

К пятой минуте заключительной четверти разрыв в счете составлял всего три очка - 90:87, но наставнику «Тобола» во время тайм-аута удалось внести соответствующий настрой в игру своих подопечных, и благодаря установившемуся балансу между защитой и нападением преимущество баскетболистов костанайского клуба за три с половиной минуты до окончания встречи вновь достигло двузначного числа, при этом количество набранных командой очков перевалило за сотню - 101:91. И как ни старался соперник, а догнать хозяев ему не удалось - 109:97 (26:19, 27:24, 21:24, 35:30).

Артем Степанцов в этом матче был неудержим / Фото vk.com/bctobol

Сразу два игрока «Тобола» в этом матче записали на свой счет дабл-даблы. Это ставший самым результативным не только в составе костанайского клуба, но и в матче Артем Степанцов, который набрал 33 очка и совершил 11 подборов, а также оформивший дабл-дабл во втором матче подряд Антон Быков, на счету которого 17 набранных очков и 11 подборов. Реализовавший пять трехочковых бросков Адильбек Битенов набрал 22 очка, Рустам Валиев - 17, Дмитрий Дойников - 10, Константин Двирный - 8 и Арсений Семенов - 2.

С мячом Антон Быков / Фото vk.com/bctobol

Таким образом, счет в этом противостоянии стал равным - 1:1.

Такой же счет пока и в финальной серии между «Ирбисом Алматы» и «Барсами Атырау» (82:74 и 88:90 ОТ).

Третий и четвертый матчи серии за «бронзу» пройдут 21 и 22 мая в Актобе на паркете Дворца спорта «Коныс».