В столице Казахстана завершился молодежный чемпионат Азии по боксу среди спортсменов до 22 лет (2002-2005 г.р.).

Анастасия Байзитова ведет бой с Азизой Зокировой из Узбекистана / Фото instagram.com/boxingkazakhstan

В соревнованиях, прошедших под эгидой Азиатской конфедерации бокса (ASBC) при поддержке Министерства туризма и спорта РК, акимата Астаны и Фонда поддержки индустрии туризма и спорта (Sport Qory), принимали участие 397 боксеров (130 женщин и 267 мужчин) из 25 стран континента: Афганистана, Бутана, Восточного Тимора, Вьетнама, Индии, Иордании, Ирана, Ирака, Казахстана, Катара, Китая, Китайского Тайбэя, Кыргызстана, Монголии, Непала, Объединенных Арабских Эмиратов, Палестины, Сингапура, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана, Узбекистана, Филиппин, Шри-Ланки и Южной Кореи.

Победители и призеры определялись в 13-ти весовых категориях у мужчин и 12-ти категориях у женщин. По итогам чемпионата Азии и мужская, и женская сборные Казахстана стали сильнейшими на континенте. Мужчины завоевали 8 золотых и 5 серебряных медалей, а девушки - 6 золотых, 4 серебряные и одну бронзовую. Завоевав 14 золотых, 9 серебряных и одну бронзовую награду, сборная Казахстана заняла первое место и в общекомандном зачете, обойдя боксеров Индии (7 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей) и Узбекистана (4 золотые, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей).

Обладательницей бронзовой медали стала спортсменка из Костаная Анастасия Баязитова, выступавшая в весовой категории до 75 кг. В полуфинале она встретилась с представительницей Узбекистана Азизой Зокировой, являющейся серебряным призером чемпионата мира до 22 лет и серебряным призером чемпионата Азии до 22 лет.

Призеры молодежного чемпионата Азии (U22) среди девушек в категории до 75 кг: Азиза Зокирова (Узбекистан), Мускан (Индия), Анастасия Баязитова (Казахстан) / Фото olympicboxing.uz

Спортсменки уже встречались в январе этого года в финале международного турнира «Кубок наций» в Сомборе (Сербия). В том поединке рефери трижды снял по одному очку с казахстанки и в итоге бой закончился досрочной победой узбекистанки, а Баязитова завоевала серебряную награду. В активе Баязитовой также есть бронзовая награда престижного международного турнира по боксу «Кубок Странджа-2022», который считается малым чемпионатом мира.

В Астане представительница Костаная очень хорошо провела первый раунд, но в двух других уступила в упорной борьбе. Титул чемпионки Азии в этой весовой категории завоевала Мускан из Индии. А главным стартом для боксеров этого возраста будет чемпионат мира среди молодежи, который пройдет в октябре в Хорватии.

Тренируется Анастасия Баязитова в «Спортивном клубе бокса имени Урала и Коргана Айтеновых» под руководством Данияра Айтенова. Сейчас она находится в составе сборной Казахстана и проводит спарринги с Валентиной Хальзовой, ведущей подготовку к турниру в Таиланде, на котором будут разыгрываться олимпийские лицензии.

Параллельно с молодежным чемпионатом Азии в Астане прошел чемпионат континента среди юношей и девушек до 18 лет (2006-2007 г.р.), в котором борьбу за медали в таких же весовых категориях вели более 400 юных боксеров из 25 стран. По его итогам сборная Казахстана также заняла первое общекомандное место, завоевав 11 золотых медалей и обойдя своих главных конкурентов - сборные Узбекистана (7 золотых медалей) и Индии (5 золотых медалей). Еще по одному золоту завоевали представители Китая и Ирана.