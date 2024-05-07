В Костанае под эгидой республиканской федерации бокса при поддержке управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области и «Спортивного клуба бокса имени Урала и Коргана Айтеновых» прошел традиционный международный юношеский турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного мастера спорта РК Александра Мирошниченко.

Финальный бой в категории до 57 кг: в синем Медеу Егембергенов

Почетный гражданин города Костаная боксер-тяжеловес Александр Викторович Мирошниченко, которому в этом году исполнилось бы 60 лет, является бронзовым призером ХХIV летних Олимпийских игр 1988 г., серебряным призером чемпионата мира (1989 г.), двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (1983, 1989 гг.), бронзовым призером Кубка мира (1983 г.), трехкратным чемпионом СССР (1986, 1988, 1989 гг.), двукратным серебряным призером чемпионатов СССР (1985, 1987 гг.), серебряным призером Игр доброй воли (1986 г.), победителем Кубка Европы (1988 г.), шестикратным победителем матчей СССР – США и пятикратным чемпионом Казахстана.

В турнире, бои которого проходили в Школе бокса, приняли участие свыше 110 молодых боксеров 2008-2009 г.р. из Астаны, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Улытауской областей республики, а также гости из Ирака, Кыргызстана и России.

Призеры турнира в весовой категории до 75 кг

Среди почетных гостей были члены сборной команды Советского Союза: бронзовый призер чемпионата мира (1986 г.), чемпион Европы (1987 г.), бронзовый призер Кубка мира (1987 г.), победитель Игр доброй воли (1986 г.), победитель IX летней Спартакиады СССР (1986 г.) и трехкратный чемпион СССР (1985, 1987, 1988 гг.) Орзубек Назаров из Кыргызстана и выступавший, как и Александр Мирошниченко, в супертяжелой весовой категории серебряный призер чемпионата СССР (1990 г.), победитель чемпионата СНГ (1991 г.), бронзовый призер X летней Спартакиады народов СССР (1991 г.), участник XXVI летних Олимпийских игр в Атланте (1996 г.) в составе сборной РК Михаил Юрченко.

Награждение проводит Михаил Юрченко

Орзубек Назаров, выступавший в весовой категории до 60 кг и вместе с Мирошниченко входивший в состав сборной Советского Союза, отметил, что костанайский боксер был душой команды. Оба боксера последний раз приняли участие в чемпионате СССР в 1989 году во Фрунзе (ныне Бишкек). Причем Мирошниченко там завоевал свой третий чемпионский титул, а Назаров на своей родине стал серебряным призером, уступив в финале Константину Цзю. После чего оба боксера завершили любительскую карьеру и в 1990 году перешли в профессионалы.

Орзубек Назаров с памятной медалью турнира

Назаров и Мирошниченко продолжали общаться и после завершения профессиональной карьеры. Но с боксом они не расстались. Орзубек Пулетович в 2016 году открыл зал бокса в Бишкеке. А по инициативе Александра Викторовича в Костанае в 2003 году была открыта областная специализированная детско-юношеская школа бокса, и при его непосредственном участии на базе Костанайского государственного университета была создана единственная в Казахстане кафедра единоборств и восточных видов спорта, которую он возглавлял с 2002 года и вплоть до своей трагической гибели 19 мая 2003 года.

Михаил Юрченко заявил о себе на международных юниорских турнирах в 1987 году, впервые став призером чемпионата СССР среди мужчин в год, когда Мирошниченко перешел в профессионалы. И для него боксер-тяжеловес из Костаная, преемником которого он стал в национальной сборной Казахстана в весовой категории свыше 91 кг, был одним из примеров для подражания в боксе. После завершения карьеры, будучи вице-президентом Алматинской федерации бокса, Юрченко создал первый боксерский клуб на своей родине в Уштобе, а в 2012 году открыл в Алматы школу бокса, названную в честь легендарного боксера-супертяжа Александра Мирошниченко.

Призеры турнира в весовой категории до 54 кг

На открытии турнира в Костанае сын Александра Мирошниченко Мирон поблагодарил организаторов и участников мемориальных соревнований за память о его отце, который хотел поднять бокс в нашей область на высокий уровень. И турнир показал, что у бокса в Костанайской области есть будущее - на счету сборной нашего региона 12 призовых мест. При этом 7 молодых боксеров области пробились в финал, став обладателями одной золотой и шести серебряных медалей.

Атаку проводит Нурбол Бердихалиев

Победителем турнира стал Нурбол Бердихалиев, выступавший в весовой категории до 44 кг и одержавший верх в финале над боксером из России Семеном Семеновым.

Нурбол Бердихалиев победитель турнира в категории до 44 кг

Серебряные медали завоевали Ерасыл Малик, уступивший в финале весовой категории до 46 кг Саги Турсынбеку из Кызылординской области, Ернур Унертай, встречавшийся в финале весовой категории до 54 кг с Бекзатом Сырымбетовым из Карагандинской области, Медеу Егембергенов, пригравший в бою за «золото» в категории до 57 кг Сырыму Утжану из Туркестанской области, Арман Ахатов, не сумевший сломить сопротивление Мансура Тлеужана из Карагандинской области в финальном бою в категории до 60 кг, Игорь Волейчук, потерпевший поражение в решающем поединке в весовой категории до 75 кг от Мираса Амантая из Атырауской области, и выступавший в самой тяделой весовой категории свыше 80 кг Азамат Абдрашев, чьим соперником по финалу был Владислав Саможонов из Улытауской области.

Финальный бой в категории до 46 кг: в красном Ерасыл Малик

Обладателями бронзовых наград в своих весовых категоиях стали Адилет Кенесхан (до 48 кг), Нурмухан Конаров (до 52 кг), Жанибек Исенов (до 54 кг), Антон Бруннер (до 70 кг) и Артем Ярощенко (до 80 кг).

А победителями турнира в еще семи весовых категориях стали: до 48 кг - Исмаил Габитов (Павлодарская область), до 50 кг - Мадияр Аскертаев (Акмолинская область), до 52 кг - Ерасыл Мейрамхан (Түркестанская область), до 63 кг - Султан Сатбай (Кызылординская область), до 66 кг - Мади Галым (Акмолинская область), до 70 кг - Тимур Тайбеков и до 80 кг - Нурсултан Кыстаубай (оба - Карагандинская область).

Весовая категория свыше 80 кг: Азамат Абдрашев (слева) против Владислава Саможонова

Организаторы традиционных соревнований также учредили специальные призы в четырех номинациях. «Приз зрительских симпатий» достался Айтбеку Бердимуратову из Кыргызстана, приза «За волю к победе» был удостоен Адильхан Куанышбай из Северо-Казахстанской области. Лучшим боксером турнира был признан Султан Сатбай из Кызылординской области. А Сергей Котов из Актобинской области стал лучшим судьей турнира.

Фото предоставлены "Спортивным клубом бокса имени Урала и Коргана Айтеновых"