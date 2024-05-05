Занимавший третью строчку в турнирной таблице чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Жетысу» стал соперником «Тобола» в седьмом туре. Встреча проходила в Костанае на поле манежа «Тобыл Арена» в присутствии полутора тысяч зрителей.

Борьбу за мяч ведут Ахмед Эль-Мессауди и бразильский нападающий «Жетысу» Виктор Брага / Фото instagram.com/fctobol

Костанайский клуб после двух стартовых побед и трех ничьих подряд отставал от талдыкорганцев на одно очко и занимал пятое место, не собираясь терять очки во втором подряд домашнем поединке.

В стартовом составе «Тобола» на поле вышли вратарь Стас Покатилов, защитники Давид Домжони, Пап-Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Еркин Тапалов, полузащитники Игор Иванович, Эдедем Эссьен, Ахмед Эль-Мессауди Евгений Шахов и Ислам Чесноков, а единственным нападающим был Годберг Купер.

Уже на первой минуте у «Тобола» получилась быстрая атака по левому флангу. Шахов со своей половины поля сделал передачу Домжони, который отдал пас низом к углу штрафной площади Чеснокову, а тот в касание перевел мяч в центр Куперу, но перед вратарской площадкой бразильский защитник гостей Чарльстон Сильва выбил его из ног итальянского нападающего. Через минуту Иванович из центрального круга отдал мяч на левый край Чеснокову, а затем, получив ответный пас перед левым углом штрафной площади, переиграл грузинского защитника гостей Гиу Чадунели, продвинулся вперед и низом отдал пас направо Шахову, который, заметив перемещение российского голкипера «Жетысу» Арсена Суакаева, в противоход ему с ходу пробил в левый угол ворот, но находившийся во вратарской площадке Сильва головой успел выбить мяч за лицевую линию. А после подачи Ивановича от левого углового флага тот же Шахов пробил ногой с ходу в прыжке из центра штрафной площади, но мяч пролетел над перекладиной.

Годберг Купер забивает победный гол / Скриншот трансляции

На 5-й минуте белорусский полузащитник талдыкорганцев Антон Шрамченко перехватил мяч в центре на половине поля хозяев поперечную передачу Эссьена, но, войдя в штрафную площадь, пробил низом впритирку с правой штангой. А еще через две минуты после атаки «Тобола» по правому флангу Тапалов после передачи Ивановича вошел в штрафную площадь и сделал прострельную передачу во вратарскую площадку на Купера, который в прыжке в касание перевел мяч ногой в сетку ворот - 1:0.

Иван Миладинович прерывает атаку «Жетысу» / Фото instagram.com/fctobol

На 10-й минуте гости заработали штрафной удар на левом краю, но после подачи капитана «Жетысу» Серкижана Мужикова во вратарскую площадку Покатилов поймал отскочивший от газона мяч. Через три минуты состоялся и первый угловой удар у ворот хозяев, но после подачи справа Асхата Балтабекова на дальнюю штангу Шрамченко пробил в сетку ворот с внешней стороны. На 14-й минуте во время атаки «Тобола» Чадунели сбил Шахова у боковой линии. При розыгрыше стандарта Иванович отправил мяч на правый край вратарской площадки, откуда голкипер выбил его буквально с головы Купера, после чего Тапалов пробил из-за пределов штрафной площади выше ворот. Ну а Куперу, оказавшемуся после столкновения с голкипером на газоне, потребовалась помощь медицинской бригады. В ответной атаке гости заработали штрафной удар по центру в девяти метрах от штрафной площади, и после удара Мужикова мяч принял на себя высоко выпрыгнувший из «стенки» Миладинович, которому тот попал в лицо. И уже медицинская помощь потребовалась сербскому защитнику.

Удар по воротам «Жетысу» наносит Игор Иванович / Фото instagram.com/fctobol

Опасный момент у ворот гостей возник на 24-й минуте, когда Эссьен перехватил на правом краю половины поля соперника мяч и отдал его Ивановичу, который вошел в штрафную площадь, и от лицевой линии, переиграв Сильву, сделал прострельную передачу во вратарскую площадку. Голкипер в падении не дотянулся до мяча, который затем неудачно выбил защитник Мейрамбек Калмырза, но пытавшегося сыграть на добивании Купера опередил грузинский полузащитник гостей Цотне Мосиашвили. На исходе получаса игры Покатилов вышел из штрафной площади и как заправский защитник выполнил длинную передачу точно на левый угол штрафной площади, откуда Чесноков пробил головой по воротам, но мяч оказался в руках Сиукаева. Через полторы минуты принимавшего мяч в десяти метрах от штрафной площади гостей Купера уложил на газон Чадунели, однако при розыгрыше стандарта Иванович пробил и над «стенкой», и над воротами. На 38-й минуте гости заработали угловой удар, а после его розыгрыша Эль-Мессауди выбил головой мяч за пределы штрафной площади, а Купер начал быструю атаку, которую завершил прострелом справа с лицевой линии из пределов штрафной площади Тапалов, но, к сожалению, к мячу никто из игроков «Тобола» не успел. Как никто из игроков «Жетысу» не успел и на прострел активного Шрамченко после быстрой ответной контратаки по правому флангу.

С мячом Еркин Тапалов / Фото instagram.com/fctobol

За четыре минуты до перерыва гости заработали штрафной удар на левом краю атаки за грубую игру Тапалова против Балтабекова, а после подачи на дальнюю штангу Мужикова своевременно вышедший на перехват Покатилов опередил Сильву и Мосиашвили и поймал мяч.

Первые четверть часа игры во втором тайме прошли в равной борьбе, команды поочередно атаковали, но без реальных угроз для ворот соперника. И на 63-й минуте в составе «Тобола» произошли первые замены - Руслан Валиуллин и Давид Энен вышли на поле вместо Купера и Ивановича соответственно. А уже через минуту Шахов с центральной линии отправил мяч по правому краю на ход опередившему защитников Энену. Но «Жетысу» выручил голкипер, вышедший навстречу и в районе угла штрафной площади в броске выбивший мяч за боковую линию практически из ног тоголезского полузащитника. Еще один выход один на один с голкипером «Жетысу» состоялся спустя три минуты. На этот раз Ндиайе со свое половины поля сделал длинную передачу по левому краю Энену, который пяткой перевел мяч в штрафную площадь Валиуллину, но того броском в ноги опередил голкипер гостей, забравший в итоге мяч. Очень опасный момент у ворот «Тобола» возник на 71-й минуте, когда вышедший на замену полузащитник Данияр Усенов с правого края вошел в штрафную площадь, переиграв по ходу трех защитников, и сделал прострел верхом мимо Покатилова, но находившийся в метре от ворот также вышедший на замену российский нападающий Давид Чиканчи в прыжке послал головой мяч над перекладиной. После этого момента борьба на поле накалилась до предела.

На 77-й минуте Альберт Габараев сменил Эль-Мессауди. А через семь минут «Тобол» упустил возможность увеличить свое преимущество. После ввода мяча Габараевым из-за правой боковой линии Чесноков при входе в штрафную площадь переиграл Калмырзу, прошел, смещаясь в центр, Чадунели, но Мосиашвили выбил мяч у него из ног. Тут же Тапалов подхватил мяч, обработал его и с разворота пробил низом в правый угол ворот, но тот пролетел впритирку со штангой. На 85-й минуте Жаслан Жумашев поменял получившего травму Энена, а через минуту арбитр встречи показал желтую карточку ассистенту главного тренера «Тобола» Ивну Йевичу за несогласие с решением судьи и удалил находившегося на скамейке запасных Ермека Абдуллу за бросок постороннего предмета на поле во время игры. На 88-й минуте Тапалов отобрал мяч у правой боковой линии у вышедшего на замену бразильского легионера гостей Эливелтона Семео, отдал его при входе в штрафную площадь Чеснокову, но пробить по воротам тому помешал Сильва.

«Тобол», контролируя мяч в добавленные пять минут, довел матч до победы и поднялся на первую строчку в турнирной таблице.

Главный тренер «Тобола» Милич Чурчич признался после матча, что борьба была до последней секунды

- Борьба на поле очень серьезная была - играли две хорошие команды. Моменты были и у соперника, и у нас. Нам очень были нужны очки, и это было видно. Спасибо моим ребятам за то, что показали сегодня очень серьезный характер. Борьба была до последней секунды, но сегодня нужно было выигрывать. Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас - чувствовались эмоции на поле. Иногда нужно выигрывать и 1:0, сохраняя свои ворота в неприкосновенности. Мы начали очень хорошо - двигались вперед, без мяча, атаковали за спину соперника, создавали моменты. Но даже после быстрого забитого гола нельзя было успокаиваться. Никогда спокойно не будет в футболе. Это очень важные очки для нас, и теперь мы двигаемся вперед.

Следующий матч «Тобол» проведет 12 мая в Шымкенте против «Ордабасы».