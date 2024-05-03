Как этой весной не опоздать на дачный автобус в Костанае?
Вопросы о графиках движения автобусов, курсирующих в дачные и садовые общества, с начала весны поступают в редакцию "НГ". Какие маршруты сейчас ездят на дачи, в какие дни и время, нам сообщили в службе IKomek.
Фото из архива "НГ"
Маршрут № 42 («Рабочая - ЖД вокзал – Кладбище - СО «Железнодорожник»)
|
Наименование дней недели
|
Наименование остановочного пункта
|
Время начала движения с остановочного пункта
|
Суббота, Воскресенье
|
Рабочая
|
10.00
|
СО «Железнодорожник»
|
14.00
Маршрут № 108 («Драмтеатр - ЖД вокзал- Психбольница» - СО «Мелиоратор»)
|
Наименование дней недели
|
Наименование остановочного пункта
|
Время отправления с остановочного пункта
|
Вторник, Среда, Четверг, Пятница
|
Драмтеатр
|
8-10
|
16-00
|
Апогей
|
8-30
|
9-50
|
16-20
|
18-20
|
19-40
|
25 маг.
|
8-45
|
10-00
|
11-00
|
16-30
|
18-30
|
19-50
|
20-45
|
Псих. больница
|
9-15
|
10-30
|
11-30
|
17-00
|
17-00
|
20-15
|
21-25
|
Суббота, Воскресенье
|
Драмтеатр
|
8-10
|
16-00
|
Апогей
|
8-30
|
9-50
|
16-20
|
18-20
|
19-40
|
25 маг.
|
8-45
|
10-00
|
11-00
|
16-30
|
18-30
|
19-50
|
Псих. больница
|
9-15
|
10-30
|
11-30
|
17-00
|
17-00
|
20-15
|Понедельник — выходной день
Маршрут № 113 («Казахский театр драмы - СО «Чапаева» - СО «Пригородное»»)
|
Наименование дней недели
|
Наименование остановочного пункта
|
Время отправления с остановочного пункта
|
Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье
|
Казахский театр драмы
|
08-25
|
09-25
|
10-25
|
11-25
|
12-25
|
13-25
|
14-25
|
16-25
|
17-15
|
18-25
|
20-25
|
СО «Пригородное»
|
09-00
|
10-00
|
11-00
|
12-00
|
13-00
|
14-00
|
15-00
|
17-00
|
18-00
|
19-00
|
21-00
|
Маршрут обслуживается с 16 апреля по 15 октября
Понедельник — выходной день
Маршрут № 113 А («ЖД вокзал- СО «Чапаева»- СО «Пригородное»»)
|
Наименование дней недели
|
Наименование остановочного пункта
|
Время начала движения с остановочного пункта
|
Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье
|
ЖД Вокзал
|
07-15
|
9-20
|
11-20
|
13-20
|
15-20
|
17-20
|
19-20
|
Автоколонна
|
07-30
|
09-30
|
11-30
|
13-30
|
15-30
|
17-30
|
19-30
|
Университет
|
07-50
|
09-50
|
11-50
|
13-40
|
15-50
|
17-50
|
19-50
|
СО «Пригородное»
|
08-20
|
10-20
|
12-20
|
14-10
|
16-20
|
18-20
|
20-20
|
Маршрут обслуживается с 16 апреля по 15 октября
Понедельник — выходной день
Маршрут № 114 («Темирбаева – п. Амангельды – СО «Колос»»)
|
Наименование дней недели
|
Наименование остановочного пункта
|
Время отправления с остановочного пункта
|
Вторник, Среда, Четверг, Пятница
|
Маг. «Радуга»
|
8.10
|
25-й Магазин
|
8.30
|
9.30
|
16.00
|
17.50
|
19.00
|
СО «Колос»
|
9.00
|
10.00
|
16.30
|
18.30
|
20.00
|
Суббота, Воскресенье
|
Маг. «Радуга»
|
8.10
|
25-й Магазин
|
8.30
|
9.30
|
16.00
|
17.50
|
19.00
|
СО «Колос»
|
9.00
|
10.00
|
16.30
|
18.30
|
20.00
|
Маршрут обслуживается с 1 мая по 30 сентября
Понедельник — выходной день
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