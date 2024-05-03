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Как этой весной не опоздать на дачный автобус в Костанае?

3 мая 2024, 15:30 |  ЖКХ

Вопросы о графиках движения автобусов, курсирующих в дачные и садовые общества, с начала весны поступают в редакцию "НГ". Какие маршруты сейчас ездят на дачи, в какие дни и время, нам сообщили в службе IKomek.

Фото из архива "НГ"

Маршрут № 42 («Рабочая - ЖД вокзал – Кладбище - СО «Железнодорожник»)

Наименование дней недели

Наименование остановочного пункта

Время начала движения с остановочного пункта

Суббота, Воскресенье

Рабочая

10.00

СО «Железнодорожник»

14.00

Маршрут № 108 («Драмтеатр - ЖД вокзал- Психбольница» - СО «Мелиоратор»)

Наименование дней недели

Наименование остановочного пункта

Время отправления с остановочного пункта

Вторник, Среда, Четверг, Пятница

Драмтеатр

8-10

    

16-00

      

Апогей

8-30

9-50

  

16-20

18-20

19-40

  

25 маг.

8-45

10-00

11-00

16-30

18-30

19-50

20-45

Псих. больница

9-15

10-30

11-30

17-00

17-00

20-15

21-25

Суббота, Воскресенье

Драмтеатр

8-10

    

16-00

      

Апогей

8-30

9-50

  

16-20

18-20

19-40

  

25 маг.

8-45

10-00

11-00

16-30

18-30

19-50

  

Псих. больница

9-15

10-30

11-30

17-00

17-00

20-15

  
Понедельник — выходной день

Маршрут № 113 («Казахский театр драмы - СО «Чапаева» - СО «Пригородное»»)

Наименование дней недели

Наименование остановочного пункта

Время отправления с остановочного пункта

Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье

Казахский театр драмы

08-25

09-25

10-25

11-25

12-25

13-25

14-25

16-25

17-15

18-25

20-25

СО «Пригородное»

09-00

10-00

11-00

12-00

13-00

14-00

15-00

17-00

18-00

19-00

21-00

Маршрут обслуживается с 16 апреля по 15 октября

Понедельник — выходной день

Маршрут № 113 А («ЖД вокзал- СО «Чапаева»- СО «Пригородное»»)

Наименование дней недели

Наименование остановочного пункта

Время начала движения с остановочного пункта

Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье

ЖД Вокзал

07-15

9-20

11-20

13-20

15-20

17-20

19-20

Автоколонна

07-30

09-30

11-30

13-30

15-30

17-30

19-30

Университет

07-50

09-50

11-50

13-40

15-50

17-50

19-50

СО «Пригородное»

08-20

10-20

12-20

14-10

16-20

18-20

20-20

Маршрут обслуживается с 16 апреля по 15 октября

Понедельник — выходной день

Маршрут № 114 («Темирбаева – п. Амангельды – СО «Колос»»)

Наименование дней недели

Наименование остановочного пункта

Время отправления с остановочного пункта

Вторник, Среда, Четверг, Пятница

Маг. «Радуга»

8.10

        

25-й Магазин

8.30

9.30

16.00

17.50

19.00

СО «Колос»

9.00

10.00

16.30

18.30

 

20.00

Суббота, Воскресенье

Маг. «Радуга»

8.10

        

25-й Магазин

8.30

9.30

16.00

17.50

19.00

СО «Колос»

9.00

10.00

16.30

18.30

 

20.00

Маршрут обслуживается с 1 мая по 30 сентября

Понедельник — выходной день