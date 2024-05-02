«Тобол» и «Барсы Атырау» провели в СРК «Костанай» четвертую игру полуфинальной серии XXXII чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.

С мячом Артем Степанцов / Фото vk.com/bctobol

После того как атырауский клуб вырвал накануне в первом гостевом матче победу на последних минутах (91:87), счет в серии стал 2:1 и интрига в борьбе за путевку в финал значительно обострилась.

Воодушевленные гости были полны решимости сравнять счет в серии, очень активно начав четвертый полуфинальный поединок. Однако хозяева оказали достойное сопротивление и к середине первой четверти счет был равным - 12:12. Но до конца десятиминутки мяч после бросков баскетболистов костанайского клуба раз за разом летел мимо корзины соперника, и отставание «Тобола» к началу второй четверти составило девять очков - 16:25.

Через три с половиной минуты после начала второго игрового отрезка отставание увеличилось до 15 очков - 20:35, и главный тренер «Тобола» Тимур Султанов был вынужден взять тайм-аут. После минутной остановки игры инициатива перешла к хозяевам, но результативность по-прежнему страдала, до большого перерыва хозяева сумели набрать еще всего 8 очков. Правда, и сопернику они позволили сделать это вдвое меньше - 28:39.

Кольцо соперника атакует Антон Быков / Фото vk.com/bctobol

После 15-минутного отдыха «Тобол» стал методично сокращать разницу в счете, трижды в течение четверти доводя ее до пяти очков, а к окончанию игрового отрезка уступая всего три очка - 50:53.

На первой же минуте заключительной четверти счет сравнялся - 53:53. Однако наметившегося в игре перелома не произошло, и до конца матча «Барсы Атырау» вернули разницу в счете в 11 очков, с которой команды ушли на большой перерыв, нанеся второе подряд поражение «Тоболу» - 67:78 (16:25, 12:14, 22:14, 17:25).

Проход под кольцо «Барсов Атырау» совершает Павел Ильин / Фото vk.com/bctobol

Самым результативным в этой игре в составе «Тобола» стал Антон Быков, набравший 24 очка и записавший на свой счет дабл-дабл, совершив еще и 16 подборов. Также автором дабл-дабла стал и Дмитрий Дойников, на счету которого 19 очков и 10 подборов. Артем Степанцов и Шаим Куанов набрали по 7 очков, Павел Ильин – 5, Константин Двирный - 3, Адильбек Битенов - 2 и Рустам Валиев - 1.

Счет в этой серии сравнялся - 2:2. Судьба путевки в финал решится в пятой встрече, которая пройдет в Атырау.

Также по две победы одержали соперники по второму полуфинальному противостоянию «Ирбис Алматы» - «Актобе» (87:69 и 78:93 - в Алматы, 73:75 и 91:86 - в Актобе). Судьба второй путевки решится в Алматы.