В спортивно-развлекательном комплексе «Костанай» областного центра прошла третья игра полуфинальной серии XXXII чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги меду местным «Тоболом» и «Барсами Атырау».

Проход под кольцо «Барсов Атырау» совершает Артем Степанцов / Фото vk.com/bctobol

В первых двух матчах этого полуфинального противостояния, прошедших в Атырау на паркете спортивного комплекса «AiRom Arena», двух побед добился костанайский клуб - 82:78 и 86:81, и уже в первой домашней встрече мог завоевать путевку в финал. Изначально поединок был запланирован на 26 апреля, но из-за того, что СРК «Костанай» временно был использован под размещение в нем гуманитарной помощи для пострадавших от паводка, было принято решение перенести игру на 30 апреля.

Больше половины первой четверти хозяева площадки лидировали с небольшим преимуществом, которое лишь один раз достигло шести очков. Гости трижды догоняли костанайских баскетболистов и после счета 17:17 впервые вышли вперед. Чуть более чем за две минуты до окончания игрового отрезка «Тобол» вернул себе роль лидера - 20:19. Этот счет команды долго не могли изменить, и лишь на последних секундах четверти, реализовав два штрафных очка, хозяева немного увеличили свое преимущество - 21:19.

Кольцо соперника атакует Константин Двирный / Фото vk.com/bctobol

Однако баскетболисты атырауского клуба на первой же минуте второй четверти благодаря двум точным трехочковым броскам сначала вновь восстановили равновесие, а затем и вышли вперед. В течение всей второй десятиминутки команды еще шесть раз сменяли друг друга на посту лидера, счет в матче восемь раз становился равным, и таким же он был после окончания первой половины встречи - 46:46.

После перерыва «игра в догонялки» шла еще пять минут. Чаще пытались оторваться от соперника костанайские баскетболисты. В итоге им все же удалось это сделать после счета 59:59. Преимущество хозяев достигло максимальных в четверти семи очков - 68:61 за полторы минуты до ее окончания, а через полторы минуты заключительной десятиминутки оно выросло до девяти очков - 72:63.

Казалось бы, что хозяева смогут победно завершить матч, но в следующие две минуты атырауский баскетболисты совершили рывок и перевели костанайский клуб в роль догоняющих - 72:74. «Тобол» еще дважды минимально выходил вперед, но каждый раз гости его догоняли, а после счета 81:81 за три минуты до окончания встречи «Барсы Атырау» допустили меньше ошибок в оставшееся время и нанесли первое поражение в серии бронзовому призеру прошлого сезона - 87:91 (22:19, 24:27, 22:17, 19:28).

С мячом Шаим Куанов / Фото vk.com/bctobol

Самым результативным в «Тоболе» в этом матче стал его капитан Шаим Куанов, набравший 22 очка. Также результативными действиями отметились еще восемь игроков костанайского клуба. На счету Павла Ильина 15 набранных очков, Константина Двирного - 14, Дмитрия Дойникова - 12, Артема Степанцова - 11, Антона Быкова - 8, Арсения Семенова - 3, Рустама Валиева и Адильбека Битенова - по 1.

Счет в полуфинальной серии, которая проходит до трех побед одной из команд, стал 2:1 в пользу «Тобола», и сегодня, 1 мая, в СРК «Костанай» пройдет четвертый поединок. Начало встречи в 18:00.