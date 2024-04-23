Приближается к финишу XXXII чемпионат Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги, за награды которого продолжает вести борьбу лишь половина из стартовавших команд.

Американский разыгрывающий защитник «Барсов Атырау» Гарретт Джарвис пытается пройти Антона Быкова / Фото vk.com/bctobol

В квартет сильнейших клубов вошли победители четвертьфинальных противостояний, в том числе костанайский «Тобол», выигравший на этой стадии плей-офф у «Алматинского Легиона» - 121:89 и 112:85 в Костанае и 108:98 в Алматы. В полуфинале соперником «Тобола» стал клуб «Барсы Атырау», одержавший победу в четвертьфинале над актауским «Каспием» - 102:69 и 95:80 в Атырау и 89:66 в Актау. За вторую путевку в финал борются «Ирбис Алматы», одержавший три победы в трех матчах над павлодарским «Иртышом» (94:65, 88:59 и 93:54), а также «Актобе», пробившийся в полуфинал по результатам четырех матчей с «Астаной Академией» (74:66, 82:86, 71:68 и 85:70).

В прошлом сезоне «Тобол» также встретился в полуфинале с «Барсами Атырау» и, к сожалению, уступил в упорной борьбе в трех матчах - 73:77, 70:71, 81:86.

В этом сезоне в рамках первого этапа чемпионата Казахстана «Тобол» и «Барсы Атырау» провели четыре матча, в которых поделили очки - костанайский клуб выиграл первые встречи и дома (94:92), и в гостях (72:83), уступив затем во вторых поединках (95:101 и 70:56).

Под кольцом «Барсов Атырау» Павел Ильин / Фото vk.com/bctobol

Так как «Барсы» находятся выше в турнирной таблице регулярного чемпионата, полуфинальное противостояние стартовало двухматчевой серией игр в Атырау.

После трех минут стартовой четверти первого матча счет был равным - 6:6, но буквально через полминуты атыраусцы уже были впереди, опережая «Тобол» на пять очков. Счет снова стал равным за две минуты до окончания игрового отрезка - 18:18. А лучше проведенная гостями концовка четверти определила атыраусцам к началу второй десятиминутки роль догоняющих - 21:25.

Однако через минуту после начала второй четверти хозяева вновь вошли вперед - 26:25, а на экваторе игрового отрезка было зафиксировано равенство - 30:30. После там-аута, взятого главным тренером «Тобола» Тимуром Султановым, баскетболисты костанайского клуба трижды выходили вперед, но хозяева трижды их догоняли. И все же за полторы минуты до окончания четверти атыраусцы уступали пять очков - 36:41. Взятый хозяевами айм-аут помог им лишь минимально выиграть четверть, но на большой перерыв «Барсы Атырау» так и ушли в роли догоняющих - 40:43.

После первой половины третьей четверти командам пришлось начинать все с чистого листа - 50:50, и через минуту атыраусцы уже лидировали - 55:51, а к последней четверти их отрыв стал максимальным в этом матче и достиг десяти очков - 66:56.

Баскетболистам костанайского клуба за половину заключительной десятиминутки удалось вдвое сократить свое отставание - 72:67, а еще через полторы минуты свести его до минимума - 74:73. Не помогли «Барсам Атырау» перехватить инициативу и взятые их наставником специалистом из Армении Тиграном Гекчяном два тайм-аута, и, уступив лидерство за три минуты до окончания матча (74:75), хозяева так и не смогли его вернуть к финальному свистку, потерпев первое поражение в полуфинальном противостоянии - 78:82 (21:25, 19:18, 26:13, 12:26).

Кольцо «Барсов Атырау» атакует Дмитрий Дойников / Фото vk.com/bctobol

У «Тобола» настоящим лидером в этом поединке был его капитан Шаим Куанов, не покидавший площадку все 40 минут и ставший самым результативным игроком с 22 набранными очками. По 19 очков набрали Антон Быков и Дмитрий Дойников. А совершив в этой встрече еще и 19 подборов, Быков записал на свой счет очередной дабл-дабл. Также набранные очки в матче на счету Артема Степанцова - 8, Константина Двирного - 7, Павла Ильина - 5 и Арсения Семенова - 2.

«Барсы Атырау» были полны решимости на глазах своих болельщиков взять реванш во втором матче. В начале первой четверти, а точнее после трех с половиной минут, у хозяев получилось минимально опережать костанайский клуб. Но после счета 12:11 «Тобол» вышел вперед, а отставание атыраусцев постепенно стало увеличиваться и достигло к началу второй четверти 11 очков - 19:30.

Наставник «Тобола» Тимур Султанов весь в игре / Фото vk.com/bctobol

Во второй десятиминутке инициатива также принадлежала гостям и к большому перерыву «Барсы Атырау» уступали уже двадцать очков - 34:54.

Всего пять очков смогли отыграть атыраусцы в третьей четверти - 58:73, и вдвое больше - в заключительной, и все же не смогли избежать второго поражения - 81:86 (19:30, 15:24, 24:19, 23:13).

С мячом Константин Двирный / Фото vk.com/bctobol

В этом матче Дмитрий Дойников не покидал площадку, принеся в копилку «Тобола» наибольшее количество очков - 25. А Антон Быков набрав 18 очков и совершив 18 подборов снова стал автором дабл-дабла. Также результативными действиями в этой встрече отметились Константин Двирный, набравший 15 очков, Павел Ильин - 12, Шаим Куанов и Артем Степанцов - по 6 и Арсений Семенов - 4.

Теперь это полуфинальное противостояние, которое, как и четвертьфинал, будет проходить до трех побед одной из команд, продолжится в Костанае 26 апреля.

Во втором полуфинале после прошедшей в южной столице первой двухматчевой серии пока ничья: «Ирбис Алматы» выиграл у «Актобе» стартовый поединок (87:69), а затем уступил (78:93).