В минувшие выходные прошли шесть матчей 5-го тура чемпионата Казахстана по футбол среди команд Премьер-лиги. Костанайский «Тобол» встречался в Алматы со столичной «Астаной», которая проводит домашние матчи в южной столице.

Пап-Альюн Ндиайе (№5) открывает счет в матче / Скриншот трансляции

На поле алматинского стадиона «Хан-Тенгри» в стартовом составе «Тобола» вышли вратарь Стас Покатилов, защитники Роман Асранкулов, Пап-Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Альберт Габараев, полузащитники Эдедем Эссьен, Ахмед Эль-Мессауди и Радослав Цонев и нападающие Жаслан Жумашев, Игор Иванович и Ислам Чесноков.

Матч со стартового свистка обе команды начали на высоких скоростях. На 2-й минуте капитан «Астаны» хорват Марин Томасов после передачи низом из центра Исламбека Куата получил мяч на правом краю штрафной площади, приблизился к углу вратарской площадки, но пробить по воротам ему не дал Ндиайе. А через две минуты Чесноков отобрал мяч у центральной линии на правом краю половины поля номинальных хозяев, забежал с ним в штрафную площадь и почти от лицевой линии сделал передачу низом во вратарскую площадку забегавшему туда Жумашеву, но преследовавший его Марат Быстров в падении помешал пробить нападающему «Тобола». А на 9-й минуте защитник хозяев Александр Марочкин заработал первую в матче желтую карточку, грубо остановив перед центральной линией убегавшего после передачи Эссьена по свободному левому флангу Эль-Мессауди.

На 12-й минуте Томасов нарушил правила на Жумашеве в восьми метрах от левого угла своей штрафной площади. Со стандарта Иванович выполнил навесную подачу на дальнюю штангу, и защитник хозяев Ян Вороговский, разряжая обстановку, выбил головой мяч за лицевую линию. А следующая - 13-я минута стала для гостей счастливой. После подачи от углового флага того же Ивановича подключившийся к атаке Ндиайе в высоком прыжке с линии вратарской площадки головой послал мяч в газон, от которого тот отскочил перед голкипером и, попав в перекладину, влетел в сетку ворот.

Ворота «Астаны» после удара Альберта Габараева спасает перекладина / Скриншот трансляции

На 16-й минуте совершивший рывок по правому краю Габараев после передачи Жумашева сделал подачу на противоположный фланг, к которой успел Асранкулов. Но его проход прервал с нарушением правил Быстров. И после очередной навесной подачи Ивановича со стандарта Габараев в прыжке пробил головой из центра штрафной площади над голкипером, но мяч попал в перекладину и отлетел во вратарскую площадку, откуда Марочкин выбил его подальше от ворот.

Очень опасный момент возник у ворот «Тобола» на 21-й минуте, когда после прохода по левому флангу сербский защитник Алекса Аманович в штрафной площади от лицевой линии сделал подачу в центр Томасову, но того буквально на мгновение опередил Асранкулов, в падении выбив мяч на угловой. После подачи Быстрова и нескольких рикошетов в штрафной площади мяч отлетел к Томасову, который справа пробил низом по воротам, но Покатилов отбил мяч, а Габараев выбил его за пределы поля. «Астана» продолжила свои атаки, заработав штрафной удар на левом фланге. Но защитники «Тобола» справились с розыгрышем стандарта. А на 27-й минуте Томасов после передачи от центрального круга со своей половины поля ганского полузащитника Барнса Осея опередил Асранкулова и с линии штрафной площади в касание перебросил вышедшего на перехват Покатилова, а мяч влетел в левый угол ворот - 1:1. Этот гол стал для Томасова 100-м за «Астану».

На исходе получаса игры Эссьен перехватил мяч в центре половины поля «Астаны», а после перевода его на левый край штрафной площади Жумашеву тот отдал передачу на ход Эль-Мессауди, который от лицевой линии сделал пас в центр к линии вратарской площадки Ивановичу, но того опередил Ворговский. Не прошло и минуты, как Асранкулов с левого края отдал мяч в центр Эссьену, но тот, ворвавшись в штрафную площадь, пробил выше ворот.

А вскоре после атаки хозяев по правому краю и подачи верхом Томасова на левый край вратарской площадки нападающий сборной Гвинеи Усман Камара попытался поразить ближний нижний угол ворот «Тобола», но мяч пролетел рядом со штангой, да и Покатилов контролировал ситуацию.

Второй тайм хозяева начали очень активно и на третьей его минуте после атаки по левому флангу мяч был доставлен в центр штрафной площади нападающему Рамазану Каримову, который пробил оттуда низом в правый угол ворот, но этот удар заблокировал Ндиайе, после чего Покатилов забрал мяч. На 50-й минуте «Астана» заработала штрафной удар в двух метра от левого угла штрафной площади «Тобола». Но мяч после удара Томасова, пробивавшего в ближний угол, приняла на себя «стенка». Справились защитники и с последовавшими за этим двумя подряд розыгрышами угловых ударов. Через минуту атаку гостей уже по правому флангу завершил ударом из пределов штрафной площади в ближний нижний угол ворот Каримов, но Покатилов отбил мяч и в повторном броске поймал его. Еще через три минуты опасным получился навес французского полузащитника «Астаны» Фабьена Уреги с левого края в центр штрафной площади, но удар головой у Каамары в борьбе на «втором этаже» с Асранкуловым и Покатиловым не получился, а опустившийся на газон мяч Габараев выбил за боковую линию.

Отбившись от атак соперника, «Тобол» провел на 59-й минуте свою и заработал угловой удар на левом краю, но после подачи Ивановича в центр штрафной площади Чесноков пробил головой выше ворот. На исходе часа игры после хороших действий на правом фланге у штрафной площади хозяев Цонева и Эль-Мессауди последний отдал передачу низом в центр Чеснокову, который пробил низом у в правый угол ворот, но мяч, задев ногу Куата, пролетел рядом со штангой. Спустя пять минут гости провели быстрый выпад по левому флангу, Жумашев отдал мяч вбегавшему в штрафную площадь Эль-Мессауди, тот из левого угла вратарской площадки откатил мяч Ивановичу. Но эту передачу прервал Томасов, после чего мяч покатился вдоль ворот. Капитан «Астаны» догнал его и выбил, но к мячу в падении бросился Чесноков от груди которого мяч с двух метров от линии ворот пролетел над ними. Менее чем через минуту Габараев перехватил мяч в центральном круге и отдал его правее Чеснокову. Тот вошел по правому краю в штрафную площадь, переиграл Вороговского и прострелил низом во вратарскую площадку мимо голкипера, но от ноги Марочкина, опередившего Ивановича, мяч ушел на угловой.

На 72-й минуте после ввода мяча Чесноковым из-за правой боковой линии Эль-Мессауди от угла штрафной площади сделал пас пяткой Цоневу, который тут же оказался на газоне после толчка полузащитника сборной Беларуси Макса Эбонга. Перед розыгрышем штрафного удара у «Тобола» состоялась двойная замена, и вместо Цонева и Жумашева на поле вышли соответственно Еркин Тапалов и Давид Энен. А при розыгрыше стандарта, назначенного в полуметре от линии штрафной площади, мяч после удара Ивановича попал в стенку. На 7-й минуте Габараев по правому краю со своей половины поля сделал длинную передачу верхом к штрафной площади хозяев на ход Ивановичу. Навстречу опередившему защитников нападающему выбежал хорватский голкипер хозяев Йосип Чондрич, высоко выпрыгнувший перед границей штрафной площади. Однако Иванович не стал перебрасывать мяч через вратаря, а попытался пробить по воротам под ним, но попал мячом ему в ногу, и момент для взятия ворот был упущен. В ответной атаке дважды опасно простреливал с левого края Вороговский - вначале низом, а затем верхом, но оба раза к мячу немного не успевали игроки атаки столичного клуба.

Две следующие атаки соперника «Тобол» прерывал в центре поля. Вначале завладевший мячом после борьбы с Эбонгом у центральной линии Чесноков по правому краю вошел в штрафную площадь и пробил по воротам, но его удар заблокировал Аманович. Затем на 78-й минуте Эссьен после перехвата мяча сделал передачу из центрального круга вперед на левый край Энену, а тот, войдя в штрафную площадь и поймав голкипера на противоходе, ударом низом с острого угла поразил дальний угол ворот. Выйдя вперед, «Тобол» продолжал свои атаки, в одной из которых Асранкулов отправил слева мяч верхом находившемуся без опеки в центре штрафной площади Ивановичу и, но в последний момент Аманович выбил мяч на угловой.

Еще две замены в составе «Тобола» состоялись на 83-й минуте, и Бейбит Галым с Русланом Валиуллиным вышли на поле вместо Эль-Месаауди и Чеснокова соответственно. А уже в добавленное время, перед розыгрышем углового удара, заработанного хозяевами на левом краю атаки, Ивановича заменил Годберг Купер. Сам же розыгрыш углового удара получился результативным. Подачу Томасова ударом головой в прыжке с линии вратарской площадки замкнул только что вышедший на замену нападающий Станислав Басманов, пробивший в левый угол ворот и сравнявший счет - 2:2.

Давид Энен (№77) выводит «Тобол» вперед / Скриншот трансляции

Ровно через две минуты «Тобол» перехватил мяч у центральной линии на левом фланге и провел быстрый выпад, после которого Эссьен из штрафной площади от левого ее угла отдал мяч в центр Валиуллину, а тот с дуги пробил низом в правый угол ворот. Мяч от стойки влетел в сетку ворот, и костанайский клуб вновь вышел вперед. Однако арбитр встречи Денис Измайлов из Талдыкоргана неожиданно вернулся к эпизоду с отбором мяча, и после видеопросмотра решил, что Галым нарушил правила при исполнении подката сзади.

Главный тренер «Тобола» Милич Чурчич остался доволен ничьей:

- Я думаю, что сегодня выиграл футбол. Очень хороший футбол, четыре гола, много моментов в обе стороны... Поэтому ничья, может быть, где-то и правильный счет. Да, были моменты, у нас были хорошие моменты, но где-то в концовке не получается. Не получается забивать. Но и у соперника очень качественная команда, хорошие моменты тоже были. Конечно, жалко, когда пропускаем на последней минуте со стандарта. Но и после этого показали характер, и это очень важно. Спасибо моим ребятам. Они очень серьезно сегодня работали на поле, отдали все силы. Думаю, болельщики сегодня довольны. Да, 2:2, но мы из тура в тур показываем хороший футбол. Спасибо нашим болельщикам, которые пришли сегодня на стадион. К сожалению, мы не выиграли, но, когда ты играешь против «Астаны» и играешь вничью, я думаю, это нормальный, хороший результат.

«Тобол», набрав восемь очков, расположился на четвертой строчке турнирной таблицы, а «Астана» имеет в активе на одно очко меньше и идет шестой. Лидером же чемпионата стал «Актобе», который выиграл в Алматы у «Кайрата» (3:1) и набрал 10 очков. У идущих пятыми алматинцев, как и у «Тобола» 8 очков. Также по 8 очков набрали опережающие костанайский клуб по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей «Кызылжар» и «Ордабасы», сыгравшие между собой в Шымкенте вничью (1:1). Соседи по турнирной таблице «Жетысу» (7 очков, 8-е место) и «Женис» (6 очков, 9-е место) с одинаковым счетом 1:0 одержали победы соответственно над «Шахтером» и «Тураном». Первое очко набрал в этом туре «Кайсар», сыгравший вничью (1:1) с «Атарау», для которого это уже четвертый мирный исход в пяти матчах.

В следующем туре «Тобол» в субботу, 27 апреля, будет принимать в Костанае «Женис». Начала матча в 14:00.