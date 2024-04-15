В столице Кыргызстана Бишкеке продолжается чемпионат Азии по трем видам борьбы - вольной, женской и греко-римской. Уже стали известны имена обладателей наград чемпионата по двум видам - вольной и женской борьбе.





Полуфинал чемпионата Азии по женской борьбе: Алмаганбетова (Казахстан) - Сакураи (Япония) (в красном трико) / Фото uww.org

В чемпионате Азии по вольной борьбе сборная Казахстана завоевала четыре медали в том числе одну медаль высшей пробы, две серебряные и одну бронзовую.

Единственное золотую награду для Казахстана завоевал Азамат Даулетбеков (до 86 кг) из Восточно-Казахстанской области. Алматинские борцы Асыл Айтакын (до 61 кг) и Ризабек Айтмухан (до 97 кг) стали обладателями серебряных наград, а Мейрамбек Картбай (до 57 кг) из Актюбинской области завоевал бронзовую медаль.

Лаура Алмаганбетова проводит схватку за третье место с Сезим Жуманазаровой из Кыргызстана / Фото uww.org

Четыре награды завоевали казахстанские спортсменки и в чемпионате Азии по женской борьбе. Одной из обладательниц бронзовых медалей стала костанайская спортсменка Лаура Алмаганбетова, защищавшая честь Казахстана в весовой категории до 57 кг. Воспитанница Сандыбека Сарсенова в первой схватке встретилась со спортсменкой из Южной Кореи Б.Ким и одержала чистую победу - 8:0. В полуфинале ее соперницей была трехкратная чемпионка мира, чемпионка Азии Цугуми Сакураи из Японии, которая и стала финалисткой турнира. А Алмаганбетова получила возможность побороться за бронзовую медаль. В этом поединке она оспаривала награду со спортсменкой из Кыргызстана Сезим Жуманазаровой, становившейся бронзовым призером молодежного чемпионата мира. Но и родные стены не помогли Жуманазаровой, костанайская спортсменка за 55 секунд одержала досрочную победу.

Бронзовая медаль завоевана! / Фото uww.org

Таким образом чемпионка Азии 2022 года среди спортсменок до 23 лет Лаура Алмаганбетова стала бронзовым призером взрослого чемпионата Азии. А титул чемпионки Азии в этой весовой категории завоевала Юнксин Фэн из Китая, одержавшая победу в финале над Сакураи - 5:2.

Пьедестал чемпионата Азии по женской борьбе в категории до 57 кг / Фото uww.org

Также бронзовые награды чемпионата Азии в своих весовых категориях завоевали Диана Каюмова (до 59 кг) из Астаны, Эльмира Сызыдкова (до 76 кг) из Карагандинской области и Анастасия Панасович (до 72 кг) из Западно-Казахстанской области.

Ну а на продолжающемся континентальном первенстве в составе национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе за одну из наград чемпионата Азии в весовой категории до 130 кг будет бороться еще один костанайский спортсмен Мансур Шадукаев.