В южной столице прошел третий матч четвертьфинальной серии стадии плей-офф XXXII чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между «Алматинским Легионом» и «Тоболом».

Первые два матча этой серии, которая, согласно регламенту чемпионата, продолжается до трех побед одной из команд, завершились уверенными домашними победами костанайского клуба (121:89 и 112:85).

Кольцо «Алматинского Легиона» атакует капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото vk.com/bctobol

Будучи фаворитами встречи, гости уверенно начали матч в Алматы, оставив соперников в роли догоняющих, хозяева уступали к третьей минуте восемь очков - 2:10. Наставник алматинцев Дмитрий Коровников взял ранний тайм-аут, после которого хозяева ближе к середине первой четверти догнали гостей - 10:10. И уже главный тренер «Тобола» Тимур Султанов берет тайм-аут. После него гости вновь совершают рывок, в результате отставание алматинцев за полторы минуты составило уже девять очков - 13:22. Однако за две с половиной минуты до окончания первого игрового отрезка «Алматинский Легион» впервые вышел вперед - 26:25, и к началу второй четверти сумел сохранить такое минимальное преимущество - 29:28.

Вторая десятиминутка прошла в упорной борьбе, инициатива переходила от одной команды к другой, а после того, как счет на седьмой минуте четверти в четвертый раз стал равным - 45:45, рывок удался алматинскому клубу, оторвавшемуся на девять очков за полторы минуты до большого перерыва - 54:45. Но костанайским баскетболистам в эти полторы минуты удалось сократить преимущество хозяев до двух очков - 54:52.

На первых же секундах третьей четверти «Тобол» вышел вперед и затем, уступив лишь на минуту лидерство алматинцам, стал постепенно удаляться от соперника, уступавшему перед заключительным игровым отрезком семь очков - 78:85.

Отставание «Алматинского Легиона» выросло до десяти очков уже на старте заключительной четверти - 87:97 и сохранилось таким к концу матча - 98:108

(29:28, 25:24, 24:33, 20:23). А третья победа «Тобола» означала, что костанайские баскетболисты стали полуфиналистами чемпионата Казахстана.

Трехочковый бросок готовится выполнить Дмитрий Дойников / Фото vk.com/bctobol

Самым результативным в «Тоболе» в этом матче стал Константин Двирный, набравший 26 очков. По 21 очку принесли в копилку команды Дмитрий Дойников и проведший на паркете все 40 минут капитан «Тобола» Шаим Куанов. Кроме этого, Дойников записал на свой счет дабл-дабл, совершив еще и 15 подборов. Автором еще одного дабл-дабла стал и Антон Быков, набравший 18 очков и совершивший 12 подборов, а результативными действиями отметились еще два игрока костанайского клуба - Павел Ильин, на счету которого 13 очков, и Артем Степанцов - 9 очков.

В полуфинале «Тобол» будет бороться за выход в финал с победителем пары «Барсы Атырау» - «Каспий». В этой четвертьфинальной серии ведет атырауский клуб, одержавший две победы на своей площадке - 102:69 и 95:80.

Под кольцом «Алматинского Легиона» Константин Двирный / Фото vk.com/bctobol

Вторую полуфинальную пару составят «Ирбис Алматы», ранее одержавший три победы в прошедших в южной столице трех матчах с павлодарским «Иртышом» - 94:65, 88:59 и 93:54, а также победитель пары «Актобе» - «Астана Академия». В первых двух матчах четвертьфинальной серии эти команды поделили очки в столице: вначале актобинцы одержали волевую победу - 74:66, а затем хозяева взяли верх на последних минутах встречи 82:86.



