В подавляющем большинстве случаев - 122 человека - эвакуированы с помощью воздушной авиации, так как населенные пункты отрезаны большой водой. Всего с начала паводка спасено 715 человек.

За сутки в южных регионах откачано более 101 тысячи кубометров талой воды, проведена укладка более 2400 мешкотар и 200 тонн инертного материала.

Из-за непростой ситуации наблюдаются перебои с электричеством, связью, мобильной сетью.

- На ограничении электроснабжения находятся два района: полностью Жангельденский район и частично Амангельдинский район, - сообщил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ акимата области Аслан УРИНБАСАРОВ. - Специалистами проводится работа по подключению электроснабжения, задействовано около 20 специалистов и 12 единиц спецтехники. Работы проводятся в круглосуточном режиме.

Всего в аварийно-спасательных работах задействованы 965 человек.

По сообщению областного акимата, пострадавшим начато оказание помощи.

- Всем пострадавшим необходимо оперативно оказывать социальную помощи. Сегодня же пройтись по всем домам, чтобы народ не ждал! - поручил глава региона Кумар АКСАКАЛОВ.

Фото Бердиболата Коркембаева