О том, что Костанай все больше погрязает в мусоре, корреспонденты «НГ» пишут уже несколько лет. Заявки от читателей в рубрику «Свалки Костаная» с каждым годом растут вместе с горами отходов, публикаций приходится ждать по 2-3 месяца, хотя рубрика еженедельная. Почти аналогичная ситуация - по всей нашей области и в других регионах страны. Экологи твердят: мусор нужно разделять, перерабатывать и хранить правильно, иначе он накроет нас с головой. В этом году, пожалуй, впервые за долгое время с ними публично согласились областные власти. Если эта проблема угрожает экологической безопасности, почему же ни в нашем регионе, ни во всем Казахстане нет ни одного мусоросжигательного завода, хотя в Европе они успешно работают? И что не так с регулярными заверениями чиновников о том, что страна все ближе к «зеленой экономике»?

Полигон заполнен на 90%

В феврале этого года на совещании по итогам расширенного заседания правительства аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ констатировал: ТОО «Тазалык-2012» не справляется со своей работой по вывозу мусора:

Этот частный полигон ТБО в 10 км от Костаная открыли всего 9 лет назад / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



- Мы видим массу недоработок. Руководство ТОО обращается за помощью. Мы готовы выделить им кредит через СПК «Тобол» для покупки трех автомобилей и порядка 500 евроконтейнеров, которые помогут существенно улучшить работу предприятия. Но после освоения кредита ТОО должно обеспечить 100-процентную очистку, чтобы вопросов вообще не возникало.

Помимо Костаная, в списке заваленных мусором городов аким области упомянул Рудный. И предложил моногороду тоже взять кредит.

Гора строительного мусора лежит на трассе Костанай - Рудный, недалеко от дач, уже несколько недель / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



Вслед за главой региона о мусорной проблеме говорил его заместитель Арман АБЕНОВ. Он привел данные о том, что костанайский полигон почти полностью заполнен.

- Вместимость полигона - 1,3 млн тонн ТБО, из них уже занято отходами - 1,21 млн, то есть он заполнен на 90%, - отметил Абенов. - В год скапливается около 60 000 тонн мусора, а доля переработки составляет всего 23,1%. По подсчетам «Тазалыка-2012», существующего полигона хватит еще на 3-5 лет, поэтому компания предложила выделить участок земли под строительство нового полигона ТБО за счет частных инвестиций.

Кроме того, выяснилось, что «Тазалык-2012» сам готов взять кредит, потому что не хватает контейнеров для сбора отходов и машин для их вывоза. Но получается, что увеличение ресурсов ничего не даст, так как складировать мусор скоро будет некуда.

Корреспонденты «НГ» 26 марта побывали на частном полигоне, который находится за костанайскими садовыми обществами. Его открыли в 2015 году в «помощь» государственному «Тазалыку-2012». Вывозят сюда ТБО только из южной части города, но свободного места уже тоже очень мало. А специальной черной пленки, которой затягивают почву, чтобы вредные вещества от ТБО не просочились в землю, и того меньше.

Черной пленки, защищающей от проникновения вредных веществ в почву, хватит еще на 2-3 месяца / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



- Участка, где земля покрыта пленкой, хватит еще на то, чтобы мусор складировали 2-3 месяца, - пояснил смотритель свалки. - Оставшуюся часть полигона нужно сначала затянуть такой пленкой, а потом выбрасывать мусор. За 2-3 месяца, думаю, успеем обтянуть.

Но от ветра мусор свободно перелетает на «запрещенную территорию». И то, что полигон находится всего в 10 км от областного центра, а от нового микрорайона Кунай и того меньше, экологичности тоже не прибавляет.

По области картина еще более плачевная.

Каждый второй - вне закона

В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования сообщили: в Костанайской области 239 полигонов ТБО. Из них лишь 129 (54%) приведены в соответствие законодательным требованиям.

- По состоянию на 1 января 2024 года на полигонах ТБО накоплено 3 481 000 тонн отходов. Необходимо учесть, что в среднем по области за год образуется около 200 000 тонн твердых бытовых отходов, - пояснила в ответе на запрос «НГ» заместитель руководителя управления Елена КЛОПОВА. - Суммарная площадь земельных участков, занятых полигонами ТБО, составляет более 550 га. Площади земельных участков, выделенных для захоронения отходов, зависят от количества обслуживаемого населения. Например, площадь полигона ТБО ТОО «Тазалык-2012», обслуживающего население города Костаная, составляет 30,9 га, в то время как полигоны сельских населенных пунктов могут располагаться на площадях в 1 га. Также необходимо учитывать и различный состав отходов, образующихся у сельского и городского населения. Следовательно, различным будет и влияние объектов захоронения отходов на окружающую среду.

Два мусорных контейнера на трассе регулярно «лопаются» от мусора, он разлетается на дорогу / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



С учетом того, что почти половина (!) полигонов области существует фактически вне закона, смутно верится в то, что кто-то изучает влияние отходов на окружающую среду.

Сортировка отходов, уточнили в управлении природных ресурсов, производится на полигонах ТБО и мусоросортировочных площадках всего в 29 населенных пунктах ручным и механизированным способом. Да и то с проблемами.

- В области имеется 6 мусоросортировочных линий, в том числе на 5 полигонах ТБО (ТОО «Тазалык-2012», Костанай; ТОО «Салем KZ» Лисаковск; ТОО «Экопром», ТОО «EcoCity» Костанайской район; ТОО «Соцсервис» Житикаринский район). При этом имеется проблема по функционированию мусоросортировочных линий ввиду отсутствия желающих работать на данных линиях, - отмечает Елена Клопова.

В департаменте экологии Костанайской области добавляют: объем потребления различных товаров населением растет, а следовательно, увеличивается и доля образования отходов.

- Данная проблема характерна не только для Республики Казахстан, но и для мирового сообщества, - подчеркнула руководитель отдела экологического регулирования департамента экологии Елена ЕВСТАФЬЕВА. - Политика нашего государства в области управления отходами направлена на сокращение объемов захоронения отходов и увеличение доли их переработки и повторного использования. Данный принцип закреплен в концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» и нашел свое отражение в ст. 329 Экологического кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК - принцип иерархии. Одним из целевых индикаторов в концепции обозначено увеличение доли переработки отходов до 40% к 2030 году и до 50% к 2050 году.

По данным управления природных ресурсов, за последние годы доля утилизации и переработки ТБО выросла более чем в 10 раз (с 1,8% в 2017 году до 20,8% в 2023-м). Так что шансы догнать к 2030 году установленные концепцией показатели есть.

Дымит Копенгаген, и Вена дымит

Однако концепция по переходу к «зеленой экономике» пока работает слабо, уверяют ее критики. И тоже ссылаются на мировой опыт.

Мусоросжигательный завод Шпиттелау - одна из достопримечательностей Вены / Фото Марии КАТКОВОЙ

Раз уже речь зашла о мировом сообществе, мы попытались выяснить, как обстоит дело с переработкой и уничтожением мусора в развитых странах. В начале января о европейских трендах по уничтожению мусора много говорили в Алматы, где прошел тренинг по энергетической безопасности (организатор - НПО «Эхо»). А в тренде там сейчас не только сортировка и переработка мусора, но и строительство мусоросжигательных заводов. Один из таких дымит, например, прямо в историческом центре Копенгагена, в 2 км от королевской резиденции. Дымят они и в центральном районе Вены, и в историческом районе Праги, и во многих других городах Европы.

Мусоросжигательный завод в Праге уже 3 года производит стройматериалы из остатков несгоревшего мусора / Фото «Радио Прага»

- Производство тепла на древесине снижается в Европе за счет сжигания мусора. Швеция в этом очень эффективна, даже покупает мусор у других стран, чтобы сжигать на своих заводах, - рассказал на тренинге профессиональный энергетик, бывший экс-глава KEGOK Асет НАУРЫЗБАЕВ. - И наша дискуссия о том, что мусоросжигательные заводы вредны на фоне нашей культуры управления отходами, просто смешная. Я знаю, какое большое количество экологов против строительства таких заводов. Но лучше хорошо построенный мусоросжигательный завод, чем хранение отходов годами на полигонах. Мы сейчас весь мусор на полигон выкладываем, вы о чем говорите? Давайте мы хотя бы лет 20 посжигаем мусор, а потом перейдем к чему-то другому. На нашем уровне культуры говорить: мол, давайте мы сначала разделим мусор, потом переработаем отходы, разовьем экономное отношение к упаковке - это все равно, что переходить сразу в космос! У нас в стране это займет 20 лет, а сейчас мы все это выкладываем на полигоны. И говорим, что мусоросжигательные заводы - это плохо.

Многие участники тренинга возразили эксперту. Привели в пример Атырау и Павлодар, где хотели строить такие заводы, но выяснилось, что их конструкции устаревшие, а потому небезопасны. Отсюда и недоверие.

Асет Наурызбаев выступает за строительство мусоросжигательных заводов по европейским технологиям / Фото M-Busines

- Все эти разговоры о том, что мусорные заводы выбрасывают диоксин и что это приводило к смертности и к ухудшению экологической обстановки, давно не актуальны. Эти разговоры и скандалы вокруг этого были еще в 90-е годы, - парировал Наурызбаев. - И с тех пор есть технологии, которые позволяют сжигать мусор без вреда для окружающих. Мусоросжигательные заводы - это неизбежный этап эволюции, который нужно пройти.

Светлана Могилюк: «Мусоросжигательные заводы в условиях нашей коррупции опасны, но и вечные полигоны - не выход» / Фото zinco.ru



- Если мусор сжигается при температуре меньше 1 300 градусов, то образуются диоксины однозначно. И они не улавливаются никаким очистным оборудованием, - настаивала председатель экологического НПО «Эком» из Павлодара Светлана МОГИЛЮК. - Когда у нас в городе хотели построить такой завод, мы очень много консультировались с европейскими специалистами. Правда, по сжиганию опасных отходов. И они говорили, что в условиях коррупции, когда наши, конечно, будут экономить энергию для сжигания мусора, есть очень большой соблазн «крантик» прикрутить и сжигать при температуре 800 градусов с гарантированными диоксинами. И когда мы беседовали, то говорили о том, что оператору можно дать указание прикрутить тот самый «крантик». И вот это - одна из самых больших угроз. Кто будет этим управлять и контролировать? Когда вы поставите мусоросжигательный завод, это будет прекращать перспективный способ переработки отходов. Самый главный смысл переработки отходов - не в том, чтобы их количество уменьшить, а в том, чтобы зациклировать, использовать повторно...

- А лучше мусор на полигон класть? - поинтересовался Наурызбаев.

- Нет, не лучше на полигон, - согласилась павлодарский эколог. - Но лучше не продвигать мусоросжигательные заводы, а заставлять переходить к передовым технологиям.

По опасности равнозначны

К передовым технологиям многие экологи по традиции относят сортировку и переработку мусора - как более прогрессивный способ избавления от отходов. Но пока о таком будущем можно только мечтать. И оставаться с тем, что имеем, - полигонами ТБО. Причем в костанайском департаменте экологии признали: особой разницы по негативному влиянию на природу между полигонами и мусоросжигательными заводами нет.

- Что полигон захоронения отходов, что мусоросжигательный завод относятся к объектам, оказывающим значительное (объекты I категории) или умеренное (объекты II категории) негативное воздействие на окружающую среду в зависимости от своей производительности. Следовательно, по экологической опасности данные объекты равнозначны, - отметили в ведомстве.

Свалка возле магазина «Нар» - читатели «НГ» регулярно жалуются на переполненные контейнеры и их отсутствие / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



А еще признали, что вопрос о том, насколько опасны выбросы от мусоросжигательных заводов, в Костанае попросту не изучался. И пояснили: для определения степени влияния мусоросжигательного завода необходимо проведение оценки воздействия на окружающую среду в рамках разработки проектной документации на его строительство в соответствии с действующим экологическим законодательством РК. Только после этой оценки производится детальное рассмотрение планируемых к применению технологий, оборудования, производительности объекта, мер и мероприятий по снижению влияния на окружающую среду, очистного оборудования и прочих критериев, определяющих условия эксплуатации объекта.

- В связи с тем что в Костанайской области отсутствуют аналогичные производства, отсутствует и возможность проведения сравнительного анализа, и определения на конкретных примерах степени влияния мусоросжигательного завода на окружающую среду в сравнении с эксплуатацией полигона ТБО, - акцентировала внимание Елена Евстафьева.

Она также напомнила, что в 2021 году Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК планировало строительство 6 пилотных мусоросжигательных заводов в Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Таразе и Актобе за счет компании «Оператор РОП (расширенных обязательств производителей)».

- В случае успешной реализации пилотных проектов планировалось распространить данный опыт и в других регионах страны, в том числе в Костанайской области, - отметили в департаменте. - Однако в результате желания компании, выигравшей тендер, приостановить реализацию намечаемой деятельности, а также в связи с негативным мнением общественности в данных регионах вышеуказанные проекты реализовываться не будут.

Экоактивисты и жители выступили против строительства мусоросжигательных заводов в вышеуказанных городах, считая, что это нанесет вред окружающей среде, добавили в департаменте.

Экология или политика?

Приостановка деятельности компании была связана не только с протестами экологов, а в первую очередь с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева. ТОО «Оператор «РОП» принадлежало младшей дочери Елбасы Алие Назарбаевой, но в январе 2023 года его активы передали государству в лице АО «Жасыл Даму» («Зеленое развитие»). В том, что в Казахстане пока отказались от идеи строительства мусоросжигательных заводов, было больше политической, чем экологической составляющей. К тому же РОП планировал продавать электроэнергию от деятельности мусоросжигательных заводов, что энергетик Асет Наурызбаев считает бессмысленным в нашей стране.

- Та схема, которую предлагал РОП во главе с Алией Назарбаевой, она в нашей стране нерабочая. Продажа киловатт-часа бессмысленна по трем причинам, - отмечает эксперт. - Первая - это морфология. Если мы нацелены на то, чтобы улучшать морфологию мусора, то она будет снижаться. У завода меньше работы - хуже состав топлива. Вторая - объем мусора. Если мы нацелены на снижение, то объем снижается - выработка электроэнергии снижается. И третья - влажность, которая кардинально влияет на производство электроэнергии. Если мусор влажный, то нужно тратить больший объем электроэнергии на его высушивание.

Кстати, недостаточное количество мусора - как раз та самая причина, по которой инвесторы отказались строить мусоросжигательный завод в Костанае. А в прошлом году таких желающих было целых три.

- Один местный, астанинский, второй - из России и третий - из Китая, - уточнила Елена Евстафьева. - Мы сообщили, что годовой объем мусора у нас около 200 000 тонн. Как мы поняли, для них этого было недостаточно.

Асет Наурызбаев уверяет, что эту проблему в Европе тоже давно решили, можно решить и в Казахстане:

- Единственная схема, по которой мусоросжигательный завод может работать, - это плата за услугу и плата за доступность. Мы платим за то, чтобы нам обеспечивали безопасные технологии сжигания мусора и отсутствие выбросов, а энергию они получают независимо от того, сколько мусора им привезли, много или мало. Тем самым мы не привязываемся к количеству мусора. У нас нет обязательств.

«Вопрос департаментом не изучался»

Наурызбаев приводит в пример Копенгаген, где завод стоит в центре города, сжигает кучу мусора и абсолютно безопасен для жителей и природы.

Завод в центре Копенгагена не только сжигает отходы, но и считается вызовом мировому архитектурному сообществу / Фото zinco.ru

- Поэтому все шапкозакидательские настроения по поводу переработки мусора я не поддерживаю, - резюмирует он. - Потому что опыт Европейского союза, богатого, культурного Европейского союза, показал, что они к этой цели шли 20 лет. И до сих пор страны Восточной Европы, такие как Болгария и Албания, не дошли до европейских показателей по уничтожению отходов. В лидерах - Скандинавия, Германия. Но есть и аутсайдеры, несмотря на то, что они в ЕС и подчиняются европейским нормам. И ожидать, что Казахстан за 20 лет достигнет европейского уровня... Я сомневаюсь. И все эти 20 лет мы будем складывать мусор на полигоны...

В связи с этим мы напрямую спросили департамент экологии, изучался ли вопрос сжигания мусора на примере успешных в этом деле европейских стран.

- Данный вопрос департаментом не изучался, - ответила Елена Евстафьева. - Вместе с тем Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан изучается мировой опыт в данной сфере, прорабатываются и рассматриваются вопросы возможности применения технологии энергетической утилизации твердых бытовых отходов.

Чуть позже она добавила, что изучался опыт Южной Кореи, где тоже есть мусоросжигательные заводы, которые прекрасно функционируют. Риска для экологии они не представляют, так как очистительное оборудование занимает больше места, чем сам завод.

Ну и наверняка коррупционных рисков в этой стране гораздо меньше, а сознательности в вопросах обеспечения безопасности населения больше. У нас же все пока сводится к тому, что сжигание мусора представляет интерес исключительно как большой бизнес для больших людей. И регулярные разговоры казахстанских властей о переходе к «зеленой экономике» на деле пока ничем не подтверждаются. Ведь даже вопрос о том, что на самом деле безопаснее для населения и выгоднее для страны, похоже, мало интересует принимающих решения чиновников. А потому мусорные полигоны растут, отходы гниют, коррупция цветет и пахнет...