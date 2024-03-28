Вода пришла в южные районы, но ожидается в центральной и северной частях области. В зоне риска Карасуский, Наурзумский, Аулиекольский, Сарыкольский, Камыстинский, Костанайский, Узункольский и Житикаринский районы. Об этом сообщили 27 марта на брифинге в РСК.

- В связи с резким повышением температуры с 25 марта ухудшилась паводковая обстановка, - отметил врио начальника отдела ДЧС Костанайской области Ескендир КУБАЕВ. - В южных регионах обильное таяние снега. Из-за этого происходит поднятие уровня воды в реках. Зафиксированы осадки в виде дождя - это говорит о том, что паводковая угроза будет только усугубляться. Вода прибывает очень быстро - буквально за час! Нами принимаются все необходимые меры по спасению и эвакуации людей. Сейчас группировки департамента работают в Амангельдинском, Джангельдинском районах и возле Аркалыка.

В Федоровском, Карасуском, Амангельдинском районах, а также в районе им. Б. Майлина есть населенные пункты, куда из-за поднятия уровня воды в реках практически ежегодно невозможно приехать в автомобиле. Кубаев отметил, что сотрудники ДЧС и местные акиматы держат ситуацию под особым контролем.

- Жителям области необходимо организовать вывоз снега со своих дворов чтобы снизить вероятность подтопления домов, - отметил он.

Заместитель директора областного филиала АО «Казгидромет» Алтынбек КАБАКОВ сообщил, что 27-29 марта в южных районах ожидается дождь, он часто будет идти и в начале апрела. Будет тепло, но в начале апреля похолодает, а в середине месяца вновь потеплеет.

- На автодорогах местного значения в области имеется 1985 водопропускных труб и 65 мостов. Все они очищены, - заверил руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области Олжас НУРГАЛИЕВ. - Сейчас два ограничения для движения автомобилей - это дороги в Джангельдинском районе (Шубалан-Карасу) и городской администрации Аркалыка (Аркалык-Екидин).

На дорогах республиканского значения 26 мостов, 13 путепроводов и 822 водопропускных трубы.

- Сейчас они все очищены, организовано круглосуточное дежурство, - отметил директор областного филиала АО «КазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ. - В случае необходимости будут проведены мероприятия по недопущения переливов на дорогах.

25 марта затопило ул. Гагарина в центре Аркалыка. Сейчас воду откачали / Фото местных жителей

- Какая на данный момент ситуация в Аркалыке и ближайших к нему населенных пунктов? О затоплении домов "НГ" сообщали жители населенного пункта Северный. А жители ул. Гагарина, в центре города, жалуются, что ее затопило, вода пошла в дома. В итоге аварийная служба воду откачала, но дозвониться в местные службы не получилось, - спросил корреспондент «НГ».

- В районах Аркалыка вода зашла в 12 домов, - ответил Ескиндир Кубаев. - Все работы по откачке воды были завершены ночью с 27 на 28 марта. Сейчас также эвакуируем людей из зимовок вокруг города. В самом Аркалыке вода еще проходит, поступало около 10 звонков от местных жителей. В городе работают сотрудники нашего департамента совместно с коллегами из Карагандинской области, воду откачиваем. Также сейчас проводят каналы, чтобы вода проходила через город. Жалобы жителей отрабатываются, вода откачивается.

23 марта. Затопило переливы на дороге между селами Михайловка и Степановка в Мендыкаринском районе /Фото местных жителей

- Читатели сообщали о затоплении нескольких дорог - в частности, в Мендыкаринском районе, между селами Михайловка и Степановка. Пишут об их ужасном состоянии после зимы. Какая сумма выделена из бюджета на их ремонт и когда будут ремонтировать?

- В прошлом году мы поменяли 63 водопропускные трубы, в этом году планируем заменить около 80, - ответил Олжас Нургалиев. - На ремонт дорог областного значения из бюджета выделено 57 млрд тенге. С приходом благоприятных погодных условий (ориентировочно в мае) будет проходить гарантийный и комиссионный осмотры всех дорог, подрядчики будут восстанавливать. Мы планируем в этом году отремонтировать 1200 км автодорог - средние и текущие ремонты. Также будут отремонтированы 364 улицы в более 100 населенных пунктов.

26 марта. Затопило проулок Соколовский на ул. Рудненская в частном секторе Костаная /Фото Олега ПАКА

- Поступает много жалоб от жителей Костаная на подтопление улиц и дворов - в районе Кривого магазина, ул. Рудненская. Когда откачают воду? Есть ли подтопления жилых домов? Когда будут отремонтированы разбитые дороги?

- В Костанае официально не зарегистрированы факты затопления жилых домов. Акимат города через подрядные организации проводит откачку воды, - прокомментировал Кубаев.

- Подрядчики в Костанае работают сейчас в усиленном режиме совместно с ГКП «Костанай-Су» сотрудниками ЧС. Откачка идет. Все жалобы отрабатываются, фиксируются в iKomek, мы мониторим обращения в СМИ, - добавил Нургалиев.

Фото Андрея СКИБЫ

