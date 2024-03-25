В Костанае полиция ищет распространителей и потребителей насвая и снюса
Андрей СКИБА
25 марта 2024, 12:45 | Криминал
С 18 марта в рамках проводимого по всей республике ОПМ, полицейские проводят проверку по фактам реализации и использования некурительных табачных изделий (насвай, снюс и т.п.). С начала ОПМ в Костанае, полицейские изъяли почти 2 килограмма снюса и насвая.
Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, факты правонарушений они выявляют с помощью видеокамер, по материалам из госорганов, акиматов, а также по сообщениям физ или юрлиц и СМИ.
- Запрещается потребление любых табачных изделий в общественных местах, определенных Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения». Тем, кто будет сплевывать насвай, за загрязнение мест общего пользования, грозит административный штраф в размере 18 тысяч тенге, при повторности нарушения 36 тысяч тенге, - отметили в пресс-службе ведомства.
В полиции также напоминают, что запрещается потребление табачных изделий: в помещениях и на территории организаций образования, в помещениях организаций здравоохранения; в пунктах общественного питания; в объектах культуры, музеях, библиотеках и лекториях, кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, выставочных залах, организациях спорта и физкультурно-оздоровительных организациях, на спортивных аренах; в ночных клубах, на дискотеках; в поездах, в салонах общественного транспорта, такси; в аэропортах, вокзалах, на закрытых остановках общественного транспорта; в государственных органах и организациях; в подъездах домов; в помещениях и на территории автозаправочных станций; на детских площадках; в подземных переходах и в автомобилях при несовершеннолетних лицах.
За незаконную продажу табачных изделий грозит штраф в размере 92 тысячи тенге. А за употребление в общественных местах правонарушитель будет оштрафован на сумму 55 тысяч тенге.
В ведомстве отметили, что работа по поиску распространителей и потребителей насвая и снюса будет продолжена на постоянной основе.
Фото ДП Костанайской области
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