Спасатели эвакуировали 12 человек из пожара в пятиэтажке в Костанае
Андрей СКИБА
24 марта 2024, 14:58 | Происшествия
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, сегодня, 24 марта, в 11:50 на пульт 101 поступил вызов о том, что в жилом доме в 7 мкрн Костаная замечен дым из квартиры.
- На вызов отправлены 14 человек личного состава и 4 единицы техники. По прибытию установлено, что в одной из квартир пятиэтажного дома произошел пожар на площади 6 кв. м. - сообщили в пресс-службе ведомства. - Силами спасателей эвакуировано 12 человек, в том числе 4 детей. жертв и пострадавших нет.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электроприбора.
В 12:08 пожар ликвидирован.
Фото ДЧС Костанайской области
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