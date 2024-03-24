Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, сегодня, 24 марта, в 11:50 на пульт 101 поступил вызов о том, что в жилом доме в 7 мкрн Костаная замечен дым из квартиры.

- На вызов отправлены 14 человек личного состава и 4 единицы техники. По прибытию установлено, что в одной из квартир пятиэтажного дома произошел пожар на площади 6 кв. м. - сообщили в пресс-службе ведомства. - Силами спасателей эвакуировано 12 человек, в том числе 4 детей. жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электроприбора.

В 12:08 пожар ликвидирован.

Фото ДЧС Костанайской области