1 мая 2019 года в городе горняков, в парке «Достык», власти позволили испытать на людях работу нового колеса обозрения. Оно вскоре по суду было признано опасным, потому что кабинки его переворачивались на ветру. Пользоваться им быстренько запретили, а в 2020 году аттракцион демонтировали. Благодаря ему Рудный снискал сомнительную славу города дорогих и бессмысленных понтов. А еще сейчас может претендовать на звание города, бюджету которого не нужны обратно сотни миллионов за чертово колесо. Ну или хотя бы часть этих денег.

Частями или «тушкой»?

После демонтажа злополучного аттракциона «Наша Газета» несколько раз интересовалась его судьбой. Что власти будут дальше делать с такой махиной? Напомним, что конструкция эта 42 м в диаметре, имела 24 кабинки для пассажиров. Нам отвечали, что разобранное на части колесо находится на ответственном хранении на складах некой бюджетной организации, оставаясь на балансе отдела строительства.

Аттракцион уникальной скандальности в Рудном демонтировали в ноябре 2020 года

- Хранение будет осуществляться до принятия окончательного решения о реализации конструкции как комплекта или вторичного сырья. Возможно, будут приняты иные решения в рамках закона, - отвечал редакции в марте 2021 года бывший аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ.

Дополнительно пояснял, что «есть судебные решения по взысканию в полном объеме денежных средств, затраченных при строительстве объекта». Позже мы еще задавали вопросы на ту же тему, но ситуация не менялась, в том числе и по деньгам - никто никакого ущерба не возмещал, ни тиына.

Шли годы.

Из-за решетки

Напомним, что рудненское колесо запомнилось не только тем, что было признано опасным для пользователей, китайским, а не российским, как его презентовали вначале, но и тем, что за хищение средств при его строительстве по уголовным статьям пошло под суд 7 человек. Жестче всех наказали руководителя отдела строительства акимата Рудного Динмухамбета Тлеуова и нанятого юриста компании-подрядчика Александра Гаврильчика.

Тлеуова - за злоупотребление должностными полномочиями, взяточничество, служебный подлог и присвоение бюджетных средств с причинением ущерба государству в особо крупном размере. Гаврильчика - за пособничество должностному лицу, пособничество в мошенничестве, подделку официального документа. Оба получили длительные сроки лишения свободы: первый - 10 лет, второй - 8. Приговор был оглашен в ноябре 2020 года, а 4 мая 2021-го апелляционная инстанция оставила его без изменений.

В начале 2023 года ходатайства Тлеуова и Гаврильчика рассмотрел Верховный суд РК. И признал их необоснованными.

Отметим, что оба осужденных заявляли, что считают незаконным предъявленную им судом обязанность погасить государству ущерб размером в 330 млн тенге. Однако и в этом коллегия по уголовным делам им отказала.

- Судом установлено, что Тлеуов... подписал акты приемки выполненных работ ТОО «АлатауГорСтрой» с заведомо ложными сведениями об объемах выполненных работ, стоимости и комплектации аттракциона, что в последующем послужило основанием направления платежных документов для производства перечисления бюджетных денежных средств на счета ТОО «АлатауГорСтрой» в сумме 330 000 000 тенге. Следовательно, суд апелляционной инстанции правильно пришел к выводу, что ущерб государству был причинен в результате противоправных действий осужденных Тлеуова и Гаврильчика и обоснованно взыскал с них солидарно... указанную сумму, - говорится в постановлении коллегии Верховного суда.

А недавно Александр Гаврильчик передал в «НГ» письмо, в котором очень интересуется судьбой аттракциона. И интерес его по-человечески вполне понятен. Есть вещь, весьма дорогая, которую можно и нужно продать. И уменьшить на эту сумму бремя финансовых обязательств осужденного.

Что важно - в данном случае интерес заключенного Гаврильчика вполне логично совпадает с интересами государства, чьи служащие тоже должны быть заинтересованы в уменьшении суммы ущерба для бюджета.

«Четыре года, как я сел»

Кстати, отбывая наказание, Александр попытался через суд доказать, что на данный момент аттракцион ничьей собственностью не является.

В мае 2019 года в парке «Достык» продавали билеты на опасный аттракцион

- В настоящее время в отделе строительства отсутствуют правоустанавливающие документы на колесо обозрения, так как акты выполненных работ и акты ввода в эксплуатацию по решениям СМЭС были признаны недействительными, - утверждает он, - так что отдел не является собственником. «АлатауГорСтрой», как вы знаете, получило оплату за колесо обозрения в полном объеме, в демонтаже не участвовало, бросило его в парке «Достык», поэтому собственником не является. ГУ «Аппарат акима Костанайской области» (признанное потерпевшим в суде - «НГ») никогда его собственником и не было! В парке культуры оно тоже не числится, а лежит на ответхранении, то есть оно там ржавеет и разворовывается. Я уверен в том, что оно не нужно никому. Но суть в том, что это имущество имеет первоначальную цену и остаточную стоимость. И должно иметь собственника. Если определить его собственника в судебном порядке и цену согласно оценке, то эту сумму можно зачесть в счет погашения иска. Или продать на рынке, да хоть на черный лом. Это дело хозяина. Прошло 4 года, как я сел, но ничего не сдвинулось с места.

Гаврильчик в январе этого года попытался через суд признать колесо бесхозяйным имуществом. По факту суд его доводы и не рассматривал, так как счел, что у него нет права на подачу такого иска.

Но мы предлагаем сосредоточиться все-таки не на проблемах заключенного, а на общественно значимой стороне дела: что с колесом-то? Ведь и правда, больше трех лет оно лежит мертвым грузом, за это время отдел строительства так и не сделал оценку колеса обозрения. В «НГ» анонимы уже писали, что куски его конструкции вообще нелегально проданы в Аркалык, в интересах частных лиц.

Уже 5 млн тенге

Гаврильчик не раз адресовал акимату Рудного вопросы об оценке аттракциона. Например, сделал запрос 31 мая 2023 года. Получил ответ за подписью руководителя рудненского городского отдела строительства Даурена ЖАКЕНОВА, что «кабинки, полозья, лучи, траверсы, ступица, двигатели... объекта размещены для складирования на территории парка культуры и отдыха под ответственное хранение». Также написано, что конкурс по оказанию услуги оценки демонтированных элементов не объявлялся, но в 2023 году предусмотрено на это финансирование в сумме 1,5 млн тенге.

Фрагменты колеса обозрения до сих пор не оценены

Гаврильчик делает запрос осенью того же года и получает ответ, датированный 3 октября 2023 года, что «оценка демонтированных материалов не проведена», но «конкурсные процедуры будут проведены в срок до 10.10.2023 г.».

Их так и не провели. О чем свидетельствует недавний ответ уже редакции «НГ». Мы заодно спросили и про то, на чьем балансе находится имущество, не продали ли его уже куда-нибудь и про сроки оценки.

- Объект «Строительство колеса обозрения в городе Рудном» было поставлено на учет ГУ «Рудненский городской отдел строительства» 03.01.2019 года согласно акта ввода объекта в эксплуатацию от 27.12.2018 года, как основное средство, - говорится в ответе, подписанном Дауреном Жакеновым, - в ходе судебных разбирательств по решению СМЭС по Костанайской области акт ввода объекта в эксплуатацию от 27.12.2018 года был признан недействительным, а объект «колесо обозрения» подлежал демонтажу, в 2019 году объект был демонтирован (неправда, демонтаж произвели только в ноябре 2020 г. - «НГ»), материал помещен на охраняемые места складирования... с ограниченным доступом, что исключает возможность кражи и порчи имущества. В настоящее время объект состоит на балансе отдела строительства. В текущем году выделены денежные средства из городского бюджета в размере 5 000,0 тыс. тенге на оказание услуг по оценке... Отделом строительства будет проведен конкурс путем ценовых предложений по определению потенциального подрядчика на оказание данной услуги. На основании заключения, где будет определена оценочная стоимость, в отделе строительства будет проведена работа в бухгалтерском учете - по списанию с основных средств и оприходованию на запасные средства. По результатам приведения в соответствие учета имущества будет принято законное и обоснованное решение о передаче в компетентные органы данного имущества для дальнейшей реализации.

Итак, назначен третий срок. Без объяснений, почему не состоялись процедуры в первые два. Кстати, вы заметили, как они подорожали с прошлого года - сумма из бюджета увеличилась больше, чем в три раза. Что ж, время пошло.

Ей-богу, стоит за этой историей понаблюдать. Когда-то ведь она началась с общественного возмущения. На это колесо акимат Рудного готов был 400 млн тенге швырнуть. Молодежь города петицию в соцсетях против этого размещала, газета «Хорошее дело» на своем сайте опрос проводила, 90% участников были против нелепой затеи. Помню, гражданский активист Максим Фролов на свой странице в «Фейсбуке» назвал ее «дикой блажью». И все равно ведь возвели, профукали бюджетные деньги и теперь никак не раскачаются, чтобы хоть что-то вернуть.

Фото из архива «НГ»