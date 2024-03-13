В нескольких школах Казахстана выявлены факты, когда администрация скрыла информацию о драках, в результате которых дети получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщил старший помощник генерального прокурора Аргын Айткожин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как уточнил Айткожин, сигналы о происшествии поступали либо из больницы, либо от родителей пострадавших учеников.

"На сегодняшний день уже установлены факты укрывательства педагогами происшествий с участием несовершеннолетних даже при наличии вреда здоровью. Эти сведения поступают из больницы либо от родителей. К примеру, в Астане в ноябре 2023 года в школе в ходе драки ученик получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. В другом случае в кабинете музыки во время драки ученик второго класса получил травму и был госпитализирован. В обоих случаях полицию информировала не школа, а медучреждение. Школа была не заинтересована в постановке на учет детей, склонных к правонарушениям, нуждающихся в профилактике", - сообщил помощник генпрокурора.