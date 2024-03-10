Пожар произошел вечером 9 марта. Горело двухэтажное здание станции техобслуживания по ул. Карибекова. Площадь пожара составила 290 кв. м.

- Спасатели вынесли из здания 6 газовых балонов объемом по 27 литров, - сообщили в пресс-службе ДЧС. - На месте работали порядка 45 человек личного состава и 12 единиц техники ДЧС. Пожар локализован в 21:11, а ликвидирован в 22:54.

Спасатели пока устанавливают причину пожара. Однако еще до их прибытия бригада скорой помощи госпитализировала двух пострадавших.

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- Пострадали двое мужчин 1995 и 1985 годов рождения, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения. - Для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшие доставлены в Костанайскую городскую больницу. Их осмотрели специалисты и в экстренном порядке госпитализировали в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. У мужчины 1995 г.р. термический ожог лица, обеих предплечий и кистей рук, обеих нижних конечностей 1-2-3 степени, ожоговый шок 1 степени. Процент поражения тела составляет 35-40%. У мужчины 1985 г.р. термический ожог лица, обеих предплечий, обеих голеней 1-2-3 степени. Процент поражения тела составляет 20-25%.

Фото пресс-службы ДЧС