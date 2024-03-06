Цену на автогаз увеличат на 5-8 тенге в Казахстане. Когда это произойдёт
6 марта 2024, 10:11 | Государство
О ближайшем повышении стоимости сжиженного нефтяного газа в Казахстане сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. На расширенной коллегии министерства журналисты спросили, когда и на сколько в стране может подняться цена на газ, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото freepik.com
"Здесь речь идёт о планомерной работе. Мы планируем ежегодно увеличение цен на сжиженный нефтяной газ. В этом году мы планируем небольшое повышение порядка 5-8 тенге, в зависимости от регионов. Весной текущего года в планах министерства это повышение стоит", – сказал Алмасадам Саткалиев.
Ранее сообщалось, что в течение трёх лет каждые полгода будут повышать цену сжиженного газа на 5 тенге. Первое повышение ожидалось в первом квартале 2024 года.
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