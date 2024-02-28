Команда вернулась домой из Турции 27 февраля, в аэропорту Костаная футболистов встречали болельщики. Это первый случай за всю историю турнира, когда матч Суперкубка проводился за рубежом. «Тобол» обыграл «Ордабасы» в серии пенальти и в третий раз стал обладателем этого трофея.

ФК «Тобол» - победитель Суперкубка РК

Один из игроков «Ордабасы» после матча заявил, что пенальти - это лотерея. Неужели «Тоболу» просто повезло?

Капитан "Тобола" Роман Асранкулов

- Пенальти - это всегда лотерея, но основную роль сыграло исполнительное мастерство каждого игрока и вратарей, - ответил "НГ" на вопрос капитан команды Роман АСРАНКУЛОВ. - Доля везения в этом есть, но наша победа - это заслуга каждого игрока.

Суперкубок РК

Так же считает Юрий КОЛОМАЦКИЙ, руководитель фан-клуба «Тобол-Костанай»:

Юрий Коломацкий, руководитель фан-клуба «Тобол-Костанай»

- Ну как понять лотерея? Что значит везение? Дня три назад мы эту же лотерею проиграли. Я так скажу: везёт сильнейшим, вот и всё! Уповаешь на то, что пенальти - это лотерея? Ну так забивай в основное время больше! Что же не забили-то? На данный момент «Тобол» сильнее «Ордабасы».

Жёлто-зелёный — традиционное сочетание цветов футбольной формы и символики ФК «Тобол»

Такую же строгость Коломацкий проявляет и к родному «Тоболу»:

- Я вспоминаю золотой матч 2008 года в Алматы. Сумасшедший матч, полный стадион. Мы забиваем на 61-й минуте, а "Актобе" отыгрывается на 81-й минуте. 1:1. И опять та же серия пенальти. И мы её проиграли. В основное время забивать надо было больше!

Фанаты фотографировали с любимым игроками и трофеем

Фанаты «Тобола» считают его победу в Суперкубке символичной - ведь зеркальная ситуация была в финале Зимнего кубка четырьмя днями ранее, и тогда «Ордабасы» оказался точнее жёлто-зелёных.

Руководитель фанатского сообщества «10-й Север» Руслан Бочаров

- Очень ждали Суперкубка, ответной игры, - поделился с "НГ" руководитель фанатского сообщества «10-й Север» Руслан БОЧАРОВ. - Вот, вернули должок, привезли Суперкубок туда, где он и должен находиться. По игре: команда неплохо смотрелась, статистика владения мяча и ударов говорит сама за себя. Был брак, но это начало сезона. Дмаю, сыгранности в течение сезона добавится. Просто хотелось увидеть укомплектованный состав, всех игроков..

Член сообщества «10-й Север» Татьяна КОСИКОВА всей душой верит в силу фанатской поддержки:

Руслан Бочаров и член сообщества «10-й Север» Татьяна Косикова

- Я убеждена: они там, у себя на поле чувствуют, когда ты их гоняешь. За столько лет я не то, чтобы стала мастаком футбольных тактик, но я просто люблю душой свою команду. Пусть они знают, что мы переживаем за неё и будем болеть независимо от того, проиграла она или победила. Сейчас начинается поливание грязью, мне это не нравится. Ты болей за команду свою, веди её вперёд! Вспоминаю, как мы ездили на матч в Кокшетау поддержать наших: дождь, слякоть, пацаны мокрые. Я всегда говорю: как болеем, так и играют. Мы сейчас смотрим перед телевизором с бутылкой пива. Мне это не нравится, надо вживую болеть.

Татьяна - счастливая обладательница бесценных футбольных артефактов, в том числе футбольного мяча с автографами золотого состава ФК «Тобол». Часто дарит артефакты молодым членам фан-базы, а футболку с автографом бывшего игрока команды Азата Нургалиева «10-й Север» планирует разыграть среди сообщества.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА