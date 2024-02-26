В Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан» прошел матч за Суперкубок Казахстана, который по традиции открывает футбольный сезон и который впервые за 17 розыгрышей престижного трофея состоялся за пределами страны.

«Тобол» отбивает атаку «Ордабасы» / Фото kazfootball.kz

Борьбу за Суперубок вели «Ордабасы», являющийся действующим чемпионом казахстанской Премьер-лиги, и обладатель Кубка РК «Тобол».

Для шымкентского клуба это было третье участие в розыгрыше Суперкубка, который он выиграл в 2012 году в качестве обладателя Кубка РК. А в прошлом году день в день, 25 февраля, «Ордабасы» вновь в качестве обладателя Кубка уступил чемпиону - «Астане».

Для костанайского клуба это участие стало уже пятым. «Тобол» дважды выигрывал трофей: в 2021 году, являясь серебряным призером чемпионата Казахстана и выступая в турнире четырех команд, он выиграл в финале у «Астаны» в серии послематчевых пенальти - 1:1 (пен. - 5:4) и в 2022 году, будучи чемпионом Казахстана, переиграл обладателя Кубка РК «Кайрат» (2:1). А в 2008 году «Тобол» уступил «Актобе» (0:2) и в 2011 году - «Локомотиву» (1:2).

Накануне матча за Суперкубок «Тобол» объявил о подписании до конца 2024 года двух игроков: нападающего Годберга Купера из Италии и защитника Давида Домжони из Косово. Обоим легионерам по 26 лет.

Уроженец итальянской провинции Бергамо Годберг Купер (20.08.1997; 190 см; 85 кг) играл в академии клуба «Аталанта», а профессиональную карьеру начал в итальянском клубе «Аурора Сериате». Затем несколько лет форвард выступал в чемпионатах Албании, Македонии и Португалии, а последним клубом игрока был румынский клуб УТА из города Арад, куда он перешел в 2023 году.

Давид Домжони (21.05.1997; 190 см; 83 кг) свою профессиональную карьеру начал в албанской «Тиране» в 2014 году, затем выступал в албанских клубах «Кастриоти», «Лачи», турецком «Менеменспоре», швейцарском «Люцерне» польской «Термалике», перейдя в «Тобол» из турецкой «Манисы». В 2021 году защитник дебютировал за сборную Косово.

Всего четыре дня назад «Ордабасы» и «Тобол» встречались в финале «Зимнего Кубка ПФЛК» - «1ХВЕТ Winter Cup», в котором победу по пенальти одержали шымкентцы - 0:0 (7:6).

Пап-Альюн Ндиайе и Альберт Габарев в борьбе за мяч на «втором этаже» с Сергеем Малым / Фото kazfootball.kz

В стартовом составе на матч против «Ордабасы» главный тренер «Тобола» Милич Чурчич выпустил голкипера Стаса Покатилова, защитников Романа Асранкулова, выведшего команду на поле с капитанской повязкой, Ивана Миладиновича, Пап-Альюна Ндиайе и Альберта Габараева, полузащитников Эссьена Эдедема, Ахмеда Эль-Мессауди и Евгения Шахова, а также нападающих Игора Ивановича, Ислама Чеснокова и Дэвида Энена.

«Тобол» довольно активно начал встречу, а на 11-й минуте Иванович после передачи Эдедема с линии штрафной площади опасно пробил низом в дальний левый угол ворот, но голкипер шымкентцев Бекхан Шайзада отбил мяч. Однако почти на лицевой линии его догнал Чесноков и пробил по воротам с острого угла. Но мяч задел ногу голкипера и прокатился рядом с дальней штангой.

В игре голкипер «Тобола» Стас Покатилов / Фото kazfootball.kz

«Тобол» почти весь первый тайм имел территориальное и игровое преимущество, однако игроки шымкентского клуба перед перерывом заметно активизировались. И после углового удара у своих ворот, завершившегося попыткой удара через себя Эдедема, но попавшего по лицу украинскому защитнику шымкентцев Игорю Пластуну, «Ордабасы» заработал угловой удар на правом фланге. После его розыгрыша мяч долго оставался у шымкентцев и завершился подачей с правого края Асхата Тагыбергена в район дальней штанги. Но Покатилов выбил мяч на угловой буквально с головы подключившегося к атаке Пластуна. А вот после подачи Тагыбергена уже от левого углового флага Темирлан Ерланов в прыжке с линии вратарской площадки головой скинул мяч к дальней штанге, где украинский нападающий «Ордабасы» Евгений Макаренко подставил ногу и переправил мяч в сетку ворот «Тобола». Произошло это на первой компенсированной минуте - 1:0.

В начале второго тайма Макаренко со своей половины поля сделал передачу вперед узбекистанскому полузащитнику Шохбозу Умарову, который дойдя до дуги штрафной площади, пробил в правый угол ворот, но мяч пролетел рядом со стойкой. На 52-й минуте «Тобол» ответил ударом с левого края Эль-Мессауди в ближний нижний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.

После часа игры наставник костанайцев провел первые замены, выпустив на поле Еркина Тапалова и Годберга Купера вместо Габараева и Энена соответственно. Через две минуты «Тобол» заработал угловой удар на левом фланге, и после подачи Ивановича на ближнюю штангу Миладинович пяткой пробил по воротам, но мяч попал в грудь Тагыбергену и отлетел к углу вратарской площадки, откуда сербский защитник вторым ударом послал его с отскоком от газона под перекладину - 1:1.

«Тобол» продолжал атаковать. На 74-й минуте Иванович дошел до лицевой линии из правого угла штрафной площади шымкентского клуба и сделал передачу назад на набегающего Тапалова, который пробил по центру ворот, но голкипер в броске перевел мяч на угловой. А на третьей добавленной минуте Иванович из центра с линии штрафной площади отдал передачу на ход Тапалову, который почти от угла вратарской площадки пробил по воротам, но Шайзада вновь отбил мяч. Вместе с этим прозвучал и свисток впервые судившего матч за Суперкубок арбитра встречи Булата Сариева из Уральска. И это означало, что, как и четыре дня назад, победитель матча будет определен в серии пенальти.

Серию начали шымкентцы, и Макаренко переиграл Покатилова, разведя голкипера и мяч по разным углам. То же самое сделал и Эль-Мессауди - 1:1. Точен был и Максим Федин, а вот мяч после удара Ивановича Шайзада отбил, и «Ордабасы» повел в серии - 2:1. Но следующим ударом бразильский защитник шымкентцев Режиналду Лопес попал в левую штангу, а Асранкулов не промахнулся - 2:2. Вышедший на замену у «Ордабасы» Иван Садовский пробил в левый угол, и Покатилов дотянулся до мяча, но тот от его руки все же залетел в сетку ворот. А Ндиайе ответил ударом без шансов для Шайзады - 3:3. Четко исполнили свои удары вышедший во втором тайме вместо травмированного Пластуна Сагадат Турсынбай у шымкентцев и Чесноков у костанайцев, причем оба пробили по центру.

В шестой попытке голкиперы обеих команд угадали направления ударов, но вот еще один вышедший на замену игрок «Ордабасы» Еркебулан Тунгышбаев не попал в створ ворот, пробивая в левый нижний угол, а удар Купера в тот же угол был настолько силен, что мяч влетел в сетку ворот под голкипером.

«Тобол» - трехкратный обладатель Суперкубка Казахстана / Фото pflk.kz

И двукратный чемпион Казахстана, а также двукратный обладатель Кубка РК «Тобол» в третий раз стал обладателем Суперкубка Казахстана, и, как победитель матча получил 25 млн тенге.

Тренер «Тобола» Милич Чурчич с первым трофеем 2024 года / Фото vk.com/fctobol

Уже 1 марта стартует очередной чемпионат Казахстана по футболу, и «Тобол» в первом туре будет принимать на своем поле «Туран».