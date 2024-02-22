Конкурс провели в рамках 3-го фестиваля документального кино «KozQaras», который впервые прошел вживую. Сегодня, 22 февраля, подвели итоги и наградили начинающих режиссеров.

Победительницей конкурса стала студентка 4 курса кафедры журналистики КРУ Яна ГАРЬКУША, она сняла фильм о первой влюблённости по мотивам своей книги «Эксперимент № 1». Картина Яны выиграла сразу две номинации: основную и приз зрительских симпатий. Судьбу работ в первой номинации решало жюри, в которое вошли известные киноведы, режиссёры и журналисты. Приз зрительских симпатий определялся голосованием зала.

Корреспондент «НГ» поговорил с Яной.

- Что для тебя важнее: признание зрителей или оценка экспертов?





Студентка 4 курса кафедры журналистики КРУ Яна Гарькуша - победительница конкурса

- Плюс "Приза зрительских симпатий" в том, что это моментальная, живая реакция зала сразу после просмотра фильма. Обсуждение фильмов с жюри было дистанционным: то камера не работала, то звук западал и я чего-то не слышала. Но для меня одинаково важны и зрители, и эксперты, отделить одно от другого я не могу. Жюри - для головы, а люди - для души.

- Чем тебе понравилось общение с жюри?

- Оценка фильмов была объективной. Люди были из разных мест, никто ни с кем не был знаком. Мы на занятиях по документальному кино в вузе смотрели фильм Евгения Лумпова «Путь» и нам дали задание написать на него рецензию. Евгений Лумпов был членом жюри на этом фестивале. Когда-то я писала рецензию на его работу, а сегодня уже он оценивал и комментировал мой фильм.

Один из голосов жюри в пользу картины Яны - от преподавателя кафедры журналистики КРУ Алматай ЖУСУПОВОЙ. Именно она предложила идею проведения фестиваля и конкурса в рамках дисциплины «Создание документального кино», которую преподают на кафедре.

Член жюри конкурса, преподаватель кафедры журналистики КРУ Алматай Жусупова

- Как зародилась идея «KozQaras»?

- Я работала на телевидении, сейчас наблюдаю за региональным телевидением. Документальность - это основной принцип журналистики. Когда мы готовим студентов, мы хотим, чтобы они знали, что есть важные стандарты, которых журналистам надо придерживаться. Мы хотели сделать нашу учебную дисциплину практикоориентированной. Снять кино - это как ещё одно домашнее задание. С этого и возникла идея. Участие в конкурсе, создание своего документального фильма - это опыт, практика, наблюдение и реакция на потребность аудитории.

Приходите на фестиваль в следующем году и читайте о нём в «НГ».

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА