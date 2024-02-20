Несколько аллей на улицах Костаная власти обещают благоустроить в этом году
Галина КАТКОВА
Какие именно работы будут выполнены, пояснял на аппаратном совещании 19 февраля руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Денис ПЕТРУХНО. Посадка молодых деревьев в планы не входит.
- Принято решение в текущем году выполнить благоустройство 8 аллейных улиц, включающее замену тротуарной плитки, установку ограждения, урн и лавочек, - сказал руководитель отдела.
Работы намерены провести на следующих аллеях:
- по улице Пушкина в границах ул. Алтынсарина – ул. Каирбекова и в границах ул. Козыбаева – ул. 1 Мая;
- по ул. Амангельды в границах ул. Баймагамбетова – ул. Бородина;
- по ул.Шаяхметова в границах ул. Амангельды – ул. Победы;
- по ул.Толстого в границах пр. Абая – ул. Набережная;
- по ул. Урицкого в границах ул. Пушкина – пр. Назарбаева;
- по ул.1 Мая в границах ул. Дощанова – ул. Павлова;
- по ул. Ю. Журавлевой в границах ул. Козыбаева – ул. Чехова.
Фото из архива "НГ"
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.