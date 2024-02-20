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Несколько аллей на улицах Костаная власти обещают благоустроить в этом году

Галина КАТКОВА

20 февраля 2024, 10:32 |  Государство

Какие именно работы будут выполнены, пояснял на аппаратном совещании 19 февраля руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Денис ПЕТРУХНО. Посадка молодых деревьев в планы не входит.

- Принято решение в текущем году выполнить благоустройство 8 аллейных улиц, включающее замену тротуарной плитки, установку ограждения, урн и лавочек, - сказал руководитель отдела.

Работы намерены провести на следующих аллеях:

- по улице Пушкина в границах ул. Алтынсарина – ул. Каирбекова и в границах ул. Козыбаева – ул. 1 Мая;

- по ул. Амангельды в границах ул. Баймагамбетова – ул. Бородина;

- по ул.Шаяхметова в границах ул. Амангельды – ул. Победы;

- по ул.Толстого в границах пр. Абая – ул. Набережная;

- по ул. Урицкого в границах ул. Пушкина – пр. Назарбаева;

- по ул.1 Мая в границах ул. Дощанова – ул. Павлова;

- по ул. Ю. Журавлевой в границах ул. Козыбаева – ул. Чехова.

Фото из архива "НГ"