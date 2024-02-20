В Казахстане предлагают ввести обязательную эвтаназию для животных, которые больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы зоозащитными организациями и иными лицами. Правильно ли это? Да. Нужно регулировать численность бродячих животных жесткими методами.

Да. Но определять кандидатов на эвтаназию нужно под общественным контролем.

Нет. Фактически снова узаконят убийство животных. И какая это будет гуманизация?

Нет. Эта поправка поставит крест на программе ОСВВ, которая и так буксует.

