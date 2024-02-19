Куда и кому писать до 10 апреля, если вы молоды и вам нужны деньги на открытие бизнеса, рассказали на брифинге в Костанае
Диас СУЛЕЙМЕН
Брифинг о грантовой поддержке молодежи Костанайской области в рамках проекта «Zhas project» прошёл в РСК Костанайской области сегодня, 19 февраля. Корреспондент «НГ» вкратце о самом важном.
В чём суть:
Цель «Zhas project» - дать костанайской молодёжи финансы на воплощение полезных для области бизнес-идей.
Критерии участия:
В проекте могут участвовать только представители категории NEET. Это временно нетрудоустроенная молодёжь, находящаяся вне сферы занятости, образования и/или профессиональной переподготовки.
Конкурс будет проходить в два этапа.
- На первом соискатели до 10 апреля подают личные документы и сведения о бизнес-идее: план, запрашиваемое оборудование, целевую аудиторию и т.д. По словам организаторов, будет работать веб-сайт для подачи заявок.
- На втором этапе организаторы сформируют комиссию из политических деятелей, значимых фигур региона, журналистов, которая определит 14 победителей. Они и получат по 1 млн тенге на осуществление бизнес-идеи.
Прошлогодним победителям участвовать в конкурсе нельзя.
Рекомендации для соискателей:
- Это должны быть проекты, представляющие, в первую очередь, практический интерес, - пояснил на брифинге координатор «Zhas project» от ОФ "Экологический фонд Казахстана" Наурызбек БИРМАГАМБЕТОВ. - Также я советую участникам заранее сделать чёткий план действий и найти ответственных поставщиков, которые не подведут со сроками. В прошлом году у участников с этим были проблемы. Ограничений по отраслям нет, но приоритет получат проекты с социально уязвимой аудиторией. Мне понравился проект одного из прошлогодних победителей с диагнозом ДЦП - детей с аутизмом обучали компьютерной грамотности. То есть, и автор проекта, и его аудитория были из одной - социально уязвимой - категории.
Реализация проектов победителей - чем поможет «Zhas project»:
- Ваш проект помогут реализовать менторы от организации.
- Также организация берёт на себя закупку оборудования, которое вы посчитаете нужным для бизнеса. Оно останется в вашей собственности.
- Всю финансовую бумажную работу тоже делает «Zhas project», вам лишь нужно предоставить документы от поставщиков.
Успешные реализованные идеи:
- Школа бальных танцев в Аркалыке — выиграла в прошлом году и функционирует до сих пор;
- Организация детских праздников — поздравила несколько сотен костанайских детей с Новым годом.
Фото РСК
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