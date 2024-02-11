На прошлой неделе в Костанае прошли соревнования по скандинавской ходьбе. Старты, открытые для всех желающих, возрастной диапазон участников получился от 16 до 80 лет. Дистанции посильные, погода прекрасная, поэтому была борьба. Был азарт, выявились победители и призеры в возрастных группах.

Костанай, ноябрь 2019 года. Соревнования «Ходим вместе» / Фото из архива «НГ»

Награждение происходило в фойе ДЮСШ № 1, здесь же работал и буфет, это уже заслуга организаторов. Стоял самовар, разложены сладости. Когда я подошел и полез в карман за деньгами, симпатичная дивчина за прилавком по-свойски сообщила: «А денег не надо, я угощаю!» Так индивидуальный предприниматель Мадина Кодирова понимает социальную ответственность бизнеса. Пустячок, а приятно! Угощались все: спортсмены, болельщики, судьи.

На награждении оказалось много знакомых лиц из числа тех, кто летом бежал президентскую милю. Приятно смотреть на этих стройных и пружинистых людей, вызывающих уважение и тихую зависть прохожих. Среди них - Наталья Салатова, с удивлением узнал, что она мать пятерых детей, и старший сын тоже вышел на старт. И дальше сплошные симпатяги: Дина Бексеитова, Светлана Агеева, Валентина Селезнева, Айсулу Ахметова. Последняя ушла на дистанцию вместе с мужем Даулетбаем Ахметовым, не пропускающим ни одного соревнования по «скандинавке».

К ветеранам относится и Александр Смирнов, имеющий солидный стаж в занятии бегом. Роман Мулюков и Жолдас Оспанов - тоже не новички на дистанциях бега и ходьбы.

И здесь потянуло на размышлизмы. В советский период руководство страны понимало, что решать серьезные задачи, стоящие перед обществом, легче со здоровым населением. Решать эту проблему поручили ученым ВНИФК, которые разработали стройную систему физического воспитания населения. В 1972 году был принят комплекс ГТО, который охватывал практически все возрастные группы. Выполнение нормативов приветствовалось в учебе и на работе и стимулировалось морально и материально. В 1974 году в Сочи прошел I чемпионат СССР по многоборью ГТО, его победители стали популярнейшими людьми в стране. Среди них был и кустанаец Виктор Антимонов, ставший впоследствии 5-кратным чемпионом СССР и 2-кратным чемпионом мира, заслуженным мастером спорта СССР.

В это же время в стране в массовом порядке создавались клубы любителей бега (КЛБ). Один из них вел я. Естественно, на общественных началах. В клуб приходил разный народ, но преобладали люди старшего возраста, убивающие сразу двух зайцев: укрепление здоровья и общение. Были случаи, когда знакомство в клубе заканчивалось свадьбой.

По моему глубокому убеждению, подобные клубы надо возрождать. Они решают большие задачи без каких-то особых затрат. Причем круглогодично. Сюда может органично вписаться и скандинавская ходьба, которая задействует все основные группы мышц на воздухе, что особенно ценно. Общество только от этого выиграет и выиграет крупно, поскольку бегуны-ходоки уйдут-убегут от курения, алкоголя, наркотиков (организм их просто отторгнет), от частых визитов в поликлинику.

Что мы имеем сейчас? В стране отсутствует государственная система физического воспитания населения. Трудно представить, но это именно так. Есть президентские тесты, но они охватывают только молодежь до 21 года. Да и охватывают в основном в отчетах. Есть президентская миля, которая не исчезла из нашей жизни благодаря усилиям одиночек, и массовостью эти забеги не блещут. Руководители всех рангов ее не замечают, личного примера не подают. Говорят, у нас есть центр ЗОЖ, но кто знает о его существовании, на кого он работает и работает ли практически, а не в бумажных отчетах. Надо выяснять.

Победный финиш Романа Мулюкова на этапе Кубка мира в Алматы. 2023 г. / Фото live.myrace.info

Одно время в спорткомитете города засели борцы и милю практически похоронили. Сегодня отдел спорта отделили от отдела культуры, туда пришел нормальный парень, с государственным мышлением, и миля стала возвращаться в нашу жизнь. Правда, ей появилась альтернатива в виде скандинавской ходьбы с более универсальным воздействием на организм. Она не требует больших материальных затрат. Специальных трасс тоже не требует. Ходьба с палками может стать лучшим лекарством для сердечно-сосудистой системы, не пуская в организм химию. Особенности техники, дыхания, объемы нагрузок можно объяснить через прессу или на семинаре. Мы, ветераны, всегда пойдем навстречу и поделимся опытом.

Но для начала необходимость подобной работы надо объяснить руководителям всех рангов, начиная с акимов. Надо понять, что движению нет альтернативы, причем движению на воздухе, а не в спортзалах и фитнесклубах. Кстати, накачанные мышцы еще не есть признак здоровья. В жизни нередко можно встретить качков, с трудом несущих свою груду гипертрофированных мышц. Помню, у нас проводился конкурс «Мистер Кустанай», естественно, для бодибилдеров. Победил Дима Мозер, парень с очень рельефной мускулатурой. На следующий день мы случайно встретились на улице, и я не удержался от вопроса: «Дима, ты считаешь себя сильным человеком?» - «Конечно!» - «А сколько раз можешь подтянуться на турнике?» - «Много, раз 15-16 точно» - «Дима, вот рядом стоит дохляк (это я о себе), он неделю назад подтянулся 29 раз» - «Да ну, не может быть!» - «А вот протокол, посмотри!»

Так что, друзья мои, долой вонючие залы и подвалы, да здравствует умеренное движение на воздухе. С палками или без них - это уже дело вкуса. Гарантируются потеря лишнего веса и оптимистичный взгляд на жизнь.

P. S. А старты снова выдавили в парк Победы. И кто же увидел это увлекательное зрелище? Пара прохожих да стая ворон. Это их мы агитировали за здоровый образ жизни? Оказывается, на площади перед акиматом что-то проводили для школьников. Длилось около часа, мы свободно могли разойтись по времени. Недопонимают господа некоторые очевидные вещи, недопонимают значения пропаганды…