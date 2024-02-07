Президент Токаев заявил, что работе кабинета министров нужно придать новый импульс, однако в составе нового правительства сменились только 5 членов из 26. Будет ли выполнена задача, поставленная главой государства? Да. Новый премьер поставит работу так, чтобы все его подчиненные работали с ускорением.

Да. На ключевые посты пришли люди с новым мышлением. Остальные подтянутся.

Да. Импульс работе дадут, но на короткое время. А потом снова будет застой.

Нет. Обычная ротация в госоргане, где нет ни инициативы, ни ответственности.

