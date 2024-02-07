Акимы должны активно бороться с загрязнением городов - Президент
В ходе расширенного заседания правительства Касым-Жомарт Токаев потребовал от акимов активно бороться с загрязнением городов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Президент поручил правительству разработать детальный комплекс мер для восстановления и развития коммунально-энергетической инфраструктуры страны.
"Акимы также должны активно заниматься обустройством городов, бороться с их загрязнением. Нужно строить, прежде всего в крупных городах, заводы по переработке твердых бытовых отходов, привлекая для этого инвесторов, а также заниматься озеленением городов. Эта работа проводится неудовлетворительно. Электричество, отопление, вода, в целом, эффективное коммунальное хозяйство - базовые блага, доступность которых напрямую влияет на качество жизни граждан. Это серьезная, комплексная реформа, которая позволит поэтапно устранить все накопившиеся проблемы в этой сфере", - сказал Глава государства.
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