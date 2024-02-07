Мужчина пришел пьяным на судебное заседание и получил дополнительные дни ареста в Амангельдинском районе
7 февраля 2024, 11:11 | Происшествия
Амангельдинский районный суд рассматривал дело в отношении С. за нарушение ранее установленных судом особых требований к поведению. В ходе процесса выяснилось, что мужчина пришел на заседание в нетрезвом виде.
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- При этом он не подчинялся распоряжениям судьи и своими действиями проявил о неуважение к суду. В связи с чем на него был составлен протокол об административном правонарушении, - говорится в сообщении пресс-службы областного суда.
Суд признал С. виновным по ч. 3 ст. 669 (повторное нарушение установленных судом особых требовании к поведению) и ч.1 ст. 653 КоАП (проявление неуважения к суду) и назначил ему наказание в виде административного ареста общим сроком 22 суток.
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