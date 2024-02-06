В Шымкенте сотрудники Антикоррупционной службы увели руководителя городского управления жилья Азата Момынова прямо с заседания акимата под председательством главы мегаполиса Габита Сыздыкбекова.

Аким сам выложил этот ролик в назидательных целях, передает Informburo.kz.

"Должностное лицо подозревается в растрате группой лиц по предварительному сговору бюджетных средств, выделенных для выполнения работ по обеспечению сейсмостойкости 216 жилых домов. Предварительная сумма ущерба составляет 120 млн тенге. В ходе параллельного финансового расследования будет проверена версия матери чиновника о легализации похищенных средств путём строительства банного комплекса в селе Казыгурт Туркестанской области", – рассказали в Антикоре.

Момынова водворили в изолятор. Кадры его задержания выложил у себя в Instagram сам аким Сыздыкбеков. На видео перед уводом Момынова он произносит речь против коррупции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ғабит Әбдімәжитұлы Сыздықбеков (@gabit_syzdykbekov)

"Я уже пять месяцев непрерывно предупреждаю всех своих коллег, что не могу закрывать глаза на подобные действия", – подчеркнул в этой речи аким.

После того, как подозреваемый в сопровождении сотрудников Антикора покинул заседание, аким выразил уверенность, что ситуация, произошедшая на глазах сотрудников горадминистрации, заставит их задуматься.

"Нам просто нужно честно делать свою работу, достойно выполнять свой долг и быть благодарными стране", – уверен Сыздыкбеков.





