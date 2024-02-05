Сейчас создается комиссия для обследования всего периметра обвала на территории АО "Майкаинзолото", сообщает Zakon.kz.

Фото: ДЧС Павлодарской области

По информации ДЧС Павлодарской области, согласно выводам проведенного сканирования георадарных профилей на месте дна провала установлено, что структура грунта изменена и ослаблена.

"Устанавливаются полости и пустоты как рядом с объектами, так и под ними. Риск обрушений и провалов очень высок. В настоящее время создается комиссия для обследования всего периметра обвала, комиссией будет изучена горная масса на допустимость дальнейшего проведения работ", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что 4 февраля экскаватор и специалисты работали в прежнем режиме.

Напомним, 3 февраля около 14:00 ДЧС сообщил, что работы на месте раскопок приостановлены после образовавшейся воронки глубиной около 3 метров. На дне воронки также наблюдаются пустоты. Экскаватор и специалистов пришлось экстренно поднимать на поверхность, а работы – временно приостановить из-за возросшей угрозы провала.

МЧС сообщало, что поиски могут приостановить в любой момент. Связано это с тем, что на месте обвала возросла угроза для жизни спасателей.

Однако позже ДЧС возобновил поиски.

4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.

В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.