Если раньше прием документов для зачисления в первый класс осуществлялся с 1 апреля по 1 августа, то теперь родители или законные представители ребенка смогут сделать это до 31 августа. Такое решение приняли в министерстве просвещения по просьбе родителей и общественности.

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Помимо этого, в Правила приема в образовательные организации внесены еще несколько изменений.

Снято ограничение на перевод детей из школы в школу только в период каникул. Согласно новым правилам, перевести можно будет в течение учебного года по месту жительства.

Срок приема заявлений обучающихся в десятый класс изменен с 15 августа на 31 августа. Сделано это в связи с тем, что период приема в организации технического и профессионального образования заканчивается 25 августа. Обучающиеся, не зачисленные в колледжи, имеют возможность беспрепятственно продолжить обучение в 10-11 классах школы.