Вот уже несколько лет у казахстанцев есть возможность использовать свои пенсионные накопления на улучшение жилищных условий, а также на лечение. Кто может рассчитывать на свои пенсионные сбережения в 2024 году, выяснял корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как говорится в ответе Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на запрос редакции, получить пенсионные накопления в полном объеме (за вычетом индивидуального подоходного налога) до наступления пенсионного возраста могут иностранцы и лица без гражданства, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, выехавшие за пределы Казахстана. Для этого им необходимо предоставить в фонд (лично, по почте, либо через поверенного или законного представителя) пакет документов, с которым можно ознакомиться на сайте ЕНПФ. После этого пенсионные будут выплачены единовременно в течение десяти рабочих дней.

Также использовать все свои пенсионные накопления на улучшение жилищных условий и (или) лечение могут казахстанцы, вышедшие на пенсию по выслуге лет, а именно:

военнослужащие;

сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов;

сотрудники государственной фельдъегерской службы и иные лица, имеющие выслугу лет на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе не менее 25 лет и достигшие установленного законодательством предельного возраста при увольнении со службы.

Полный перечень лиц, имеющих право на получение пенсионных выплат за выслугу лет, определен 112 статьей Социального кодекса.

Как отметили в ЕНПФ, для получения единовременных пенсионных выплат на улучшение жилищных условий пенсионеры по выслуге лет могут обратиться в Отбасы банк или другие банки второго уровня. Для оплаты лечения – только в Отбасы банк.

Также досрочно использовать все свои пенсионные накопления на жилье и лечение могут казахстанцы, заключившие договор пенсионного аннуитета с компанией по страхованию жизни, тем самым обеспечившие себе ежемесячные пенсионные выплаты не ниже 70 процентов от величины прожиточного минимума. Полный перечень лиц, имеющих право на перевод пенсионных накоплений в страховую организацию и необходимый для этого пакет документов, также указан на официальном сайте фонда.

Использовать часть пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и для оплаты лечения могут лица, имеющие в ЕНПФ пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ):

чья сумма пенсионных накоплений превышает порог минимальной достаточности. При этом единовременная пенсионная выплата не может превышать разницу между суммой пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов вкладчика (получателя) и установленным порогом минимальной достаточности;

состоявшиеся пенсионеры, имеющие накопления в ЕНПФ. Они могут использовать на жилье и/или лечение до 50 процентов оставшейся суммы, но только в том случае, если их совокупная пенсия (включая пенсию по возрасту, базовую пенсию и выплаты из ЕНПФ) составляет не менее 40 процентов от ранее получаемой зарплаты.

На вопрос о том, планируется ли в 2024 году расширить список граждан, которые смогут полностью или частично снять свои пенсионные накопления, в ЕНПФ ответили следующим образом:

"Лица, имеющие право на получение пенсионных накоплений, определены Социальным кодексом. Инициативой внесения изменений в законодательные акты обладает правительство".

Кроме этого, в ЕНПФ сообщили, что на 1 января текущего года общая сумма невостребованных пенсионных накоплений со стороны законных представителей и наследников умерших, а также вкладчиков, не имеющих гражданства Казахстана, составила 172 миллиарда тенге.