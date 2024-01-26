ДТП произошло сегодня, 26 января, в 12.40 на 140-м километре автодороги Костанай-Аулиеколь-Сурган недалеко от села Койбагор. 56-летний водитель за рулем автомобиля Toyota RAV-4 выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с грузовой машиной.

- В результате ДТП водитель и пассажир Toyota от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, отвечая на запрос "НГ".

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч. 4 ст.345 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель двух и более людей).