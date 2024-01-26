Двое погибли: Автомобиль столкнулся с фурой на трассе в Костанайской области
26 января 2024, 17:34 | Происшествия
ДТП произошло сегодня, 26 января, в 12.40 на 140-м километре автодороги Костанай-Аулиеколь-Сурган недалеко от села Койбагор. 56-летний водитель за рулем автомобиля Toyota RAV-4 выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с грузовой машиной.
- В результате ДТП водитель и пассажир Toyota от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, отвечая на запрос "НГ".
По факту ДТП начато досудебное расследование по ч. 4 ст.345 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель двух и более людей).
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